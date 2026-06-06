Alicante estrena La Bienservida, un lugar pensado para quedarse más de lo previsto en plena Playa de San Juan

Hay lugares que se visitan para comer y otros a los que se vuelve para quedarse un poco más de lo previsto. La Bienservida nace en Alicante con esa segunda ambición: la de convertir una comida, una copa o una cena en una experiencia prolongada, sin reloj y sin prisa.

El nuevo proyecto de FORTY Group abrirá oficialmente sus puertas los días 11 y 12 de junio en la Playa de San Juan, en la avenida Historiador Vicente Ramos, sobre el espacio que durante años ocupó Torre Mauro, uno de los enclaves más reconocibles de la zona.

La propuesta llega con una idea muy definida, casi como una declaración de intenciones: “de todo menos prisa”. Bajo ese lema, La Bienservida quiere reunir en un mismo lugar gastronomía mediterránea, barra, terraza, brasas, arroces, coctelería y club, con la intención de que cada momento del día tenga continuidad con el siguiente.

La visita puede empezar con un aperitivo en la barra, seguir en el comedor, alargarse en la sobremesa, continuar con un cóctel y terminar ya entrada la noche.

La expectación ha sido inmediata. Las entradas para la inauguración prevista el 11 de junio se agotaron en pocos días, un éxito que ha empujado al grupo a ampliar el estreno con una segunda fecha, el 12 de junio, para dar cabida a más personas interesadas en conocer el nuevo espacio. Las entradas para esa segunda jornada ya están disponibles a través de sus redes sociales y en Fourvenues.

La apertura está prevista a partir de las 20:30 horas e incluirá una cena cóctel con bebida, y varias sorpresas que el equipo ha preferido mantener en reserva.

La Bienservida no se presenta como un restaurante convencional, sino como un espacio pensado para transitar con naturalidad por distintos ritmos y registros.

Su cocina mira a la tradición española y mediterránea, pero lo hace desde una interpretación cuidada y actual, con una carta diseñada para compartir y disfrutar sin complicaciones. Hay producto cercano, brasas, arroces, carnes maduradas y una selección de picoteo resuelta con criterio, en una oferta que busca ser cercana y accesible sin renunciar a una ejecución cuidada.

Más allá de la cocina, el proyecto apuesta también por la atmósfera. Quienes conocieran el antiguo Torre Mauro encontrarán ahora un espacio completamente renovado, aunque sin perder del todo la memoria del lugar.

La intervención ha buscado una estética más mediterránea, orgánica y cálida, con materiales naturales, madera y piedra recuperada, elementos pensados para generar una sensación inmediata de confort. El objetivo no es solo ofrecer un lugar atractivo, sino construir un ambiente en el que el visitante se sienta a gusto desde el primer momento.

Ese componente emocional forma parte del núcleo del proyecto. La Bienservida quiere ser un sitio al que volver, un lugar donde la comida, el entorno y la música se integren sin esfuerzo, sin artificio.

La experiencia pretende ser relajada, pero también dinámica; sofisticada, pero sin rigidez. En esa mezcla está buena parte de su identidad, y también de su potencial para convertirse en una de las aperturas más comentadas de la temporada en Alicante.

FORTY Group suma así un nuevo espacio a su universo gastronómico y de ocio en la ciudad, reforzando una línea de trabajo basada en proyectos con personalidad propia y capacidad para unir cocina, experiencia y entretenimiento.

Con La Bienservida, el grupo amplía su presencia en una de las zonas más vivas de la capital alicantina y lo hace con una propuesta que aspira a convertirse en punto de encuentro para comidas largas, tardes improvisadas, brindis al atardecer y noches que se alargan más de lo previsto.

La segunda fecha de inauguración ofrece ahora la oportunidad de entrar por primera vez en un local llamado a dejar huella en Playa de San Juan. El 11 de junio ya está completo, pero el 12 todavía permite sumarse al arranque de un proyecto que quiere hacer de la pausa, el ambiente y el placer de quedarse un rato más su mejor carta de presentación.

En una ciudad acostumbrada a medir sus planes por la cercanía del mar y la calidad de sus sobremesas, La Bienservida aspira a abrirse paso con una fórmula sencilla y efectiva: comer bien, estar a gusto y dejar que el tiempo haga el resto.