La exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez declara 30 minutos por el caso Les Naus y niega conocer irregularidades

Tras horas de espera, la exedil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez (PP) salía de los Juzgados de Benalúa a las 14.30 del mediodía tras comparecer ante la magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las viviendas públicas de Les Naus, en la Playa de San Juan

Según ha podido confirmar Efe y EL ESPAÑOL, ha afirmado desconocer si sus suegros —también adjudicatarios de una vivienda, al igual que ella— están empadronados en el complejo residencial.

Según fuentes jurídicas, Gómez ha sostenido esta versión ante la titular del juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, pese a haber intercambiado el piso que inicialmente le fue asignado con el de sus suegros para obtener una vivienda en una planta superior. Este requisito de empadronamiento es una de las condiciones exigidas para acceder a este tipo de promociones públicas.

La exconcejal, que dimitió el pasado mes de febrero tras hacerse público el caso, ha declarado en calidad de investigada en una jornada en la que también han comparecido varios testigos y otros investigados, entre ellos empleados de la Generalitat y del Ayuntamiento, así como un arquitecto municipal y el promotor encargado del desarrollo urbanístico, quien también figura entre los beneficiarios.

Su intervención, que ha comenzado a las 14:00 horas y ha concluido alrededor de las 14:30, ha durado aproximadamente veinte minutos. Durante su declaración, Gómez ha explicado que conoció la promoción a través de su marido y no por canales municipales, y que se interesó por ella a finales de 2018, antes de iniciar su trayectoria política.

Asimismo, ha indicado que el 18 de diciembre de 2021 formalizó su inscripción en la cooperativa junto a su pareja y que, a comienzos del año siguiente, realizaron la aportación económica inicial. También ha asegurado no recordar que el proyecto de Les Naus se tratara durante los casi tres años en los que ejerció como concejala de Urbanismo, ni haber recibido desde el área de Patrimonio ninguna propuesta para designar un arquitecto de apoyo técnico.

En la misma línea, ha manifestado no tener vínculo alguno con los hijos de la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman —dos hijos y un sobrino de esta resultaron adjudicatarios de viviendas— y ha afirmado no recordar contactos con el promotor, Francisco Ordiñana, de la mercantil Fraorgi, ni solicitudes de modificación contractual ni reuniones con él.

Otras declaraciones

Por su parte, otro de los investigados, el arquitecto municipal Francisco Nieto —también adjudicatario de una vivienda—, ha defendido que no obtuvo el inmueble por su condición de funcionario. Según su testimonio, conoció la promoción a principios de 2022 a través de un compañero, en un momento en el que aún no era funcionario de carrera.

Nieto ha relatado que ese mismo año acudió a la oficina de la promotora para dejar sus datos y que en enero de 2025 fue contactado para informarle de la existencia de una vacante, tras lo cual realizó la correspondiente aportación económica a la cooperativa. También ha negado haber solicitado asumir la responsabilidad técnica municipal del contrato.

El denominado “escándalo de Les Naus”, expresión utilizada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha generado una fuerte polémica política desde que salió a la luz a finales de enero. El caso ha derivado en la dimisión de la concejala de Urbanismo, de la directora general municipal y del funcionario autonómico encargado de revisar los expedientes, además de la apertura de una investigación judicial y la creación de comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento como en Les Corts Valencianes.