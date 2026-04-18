El Obispado asegura trabajar en "proyectos pastorales" en el antiguo asilo de Benalúa tras la petición de hacer un centro social

Cinco meses. Es el tiempo que ha tardado el Obispado de Orihuela en contestar a la solicitud de cesión del asilo de Benalúa para hacer un centro social.

El pasado mes de noviembre, el portavoz del grupo Compromís Alacant, Rafa Más hacía pública una reivindicación que los vecinos llevaban "años" reclamando, como lo es la creación de un centro social y comunitario en la zona de Benalúa.

El antiguo asilo de Benalúa, cerrado desde 2010, ocupa una parcela de 13.000 m² y fue construido con aportaciones ciudadanas en el siglo XIX, "con dinero de todos", apuntaba Más.

Este mes de abril, EL ESPANOL ha conocido la respuesta del Obispado a la agrupación política.

En una conversación, Rafa Más califica la respuesta de "insuficiente": "Nos comunica que la Iglesia está trabajando en proyectos pastorales en el antiguo asilo, sin darnos más detalles".

Además, el propio Obispado también muestra interés en organizar una reunión con la agrupación política para hablar del proyecto, a lo que Más contesta: "Queremos que se reúnan con los vecinos y que escuchen sus necesidades reales, no con nosotros".

Una respuesta que, si bien no es un "no" rotundo, carece, a ojos de Más, de detalles: "Habrá que ver si estos proyectos pastorales realmente cubren las necesidades de los vecinos de Alicante", a lo que asegura, de no ser así, utilizar "otras vías" de presión.

"Alicante carece de equipamiento y servicios para hacer frente al envejecimiento de su población y urge crear más centros sociales y comunitarios", asegura el portavoz.

En desuso

En la actualidad, el edificio está deteriorado y sin uso, mientras el barrio carece de un centro social, situación que afecta a una población mayor de 65 años que supera el 35%.

Una situación que ha desencadenado en numerosas concentraciones de vecinos y plataformas reclamando un espacio en el que puedan realizar actividades, recibir asistencia y encontrar apoyo sin tener que desplazarse fuera de Benalúa.

Basándose en la lógica de la Iglesia y en su filosofía que defiende la familia, a ojos de Más "Esta es su oportunidad de oro para demostrar que realmente les importa la familia".