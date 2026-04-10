Guerra por el aparcamiento en Alicante: Compromís amenaza con movilizaciones contra el nuevo contrato de la ORA

Aparcar en la ciudad de Alicante abre una guerra entre el Gobierno popular y Compromís. El nuevo contrato de estacionamiento regulado (ORA), que prevé la creación de 3.077 nuevas plazas y la gratuidad de la zona naranja para residentes, ha desatado una tormenta política. El portavoz de la formación de izquierdas Rafa Mas, muestra su rechazo frontal a una medida que considera carente de base técnica y puramente económica.

"La Junta de Gobierno por fin ha sacado la cabeza y ha planteado el incremento de más de 3.100 plazas de zona azul y naranja", critica Mas. Según cuenta a EL ESPAÑOL, el anuncio llega tras un largo periodo de silencio administrativo. Para el portavoz, el plan no busca mejorar la fluidez del tráfico, sino cumplir con las previsiones de ingresos de un contrato de 143 millones de euros a 19 años.

Mas denuncia que el Ayuntamiento está lanzando información sin documentos quea avalen: l"No hay ningún documento; no sabemos ni qué calles, ni qué números, ni qué barrios... solo sabemos la nota de prensa que han lanzado". Según el edil, el gobierno local está "negando la mayoría" al no entregar informes técnicos ni económicos solicitados hace un año.

La preocupación de Compromís se centra especialmente en barrios como Benalúa, Alipark, Princesa Mercedes y la zona de los Juzgados. Mas advierte que la supuesta gratuidad para residentes en la zona naranja es engañosa: "Es mentira que los vecinos van a aparcar gratis. Habrá una serie de plazas que estarán ocupadas todo el día constantemente", asegura, refiriéndose a la presión de trabajadores y funcionarios en áreas como el centro de justicia.

Para el portavoz de Compromís, la prioridad del ejecutivo local es meramente fiscal: "Esto es un afán recaudatorio porque lo es. El Partido Popular y Vox hicieron unos presupuestos que son una estafa para los alicantinos". Mas sostiene que se busca un incremento del 114 % en ingresos por zona azul para poder sufragar el servicio de grúa y el nuevo depósito de vehículos.

Desde la coalición proponen un modelo de movilidad radicalmente distinto antes de imponer pagos por aparcar. "Un ayuntamiento responsable primero garantiza el aparcamiento gratuito a los vecinos con parkings disuasorios con lanzaderas, mejora el transporte público y hace carriles bici", defiende Mas, lamentando que Alicante sea de las pocas capitales sin estos aparcamientos periféricos.

Ante lo que define como un "hipotecón" de 19 años para las cuentas municipales, Mas avanza que la formación no se quedará de brazos cruzados. "Lo vamos a tumbar porque no tiene ningún informe técnico que avale esta opción más allá del recaudatorio", afirma con rotundidad, recordando precedentes como la paralización de la zona azul en Carolinas tras la movilización vecinal.

El portavoz de Compromís augura un conflicto social creciente ante el aumento de tasas como la de basuras o el agua. "Esto va a ser la punta de lanza de un otoño caliente. No podemos seguir así; llevamos ocho años sin hacer absolutamente nada más que privatizar", concluye Mas, instando a buscar alternativas de ingresos como una tasa turística en lugar de "machacar a los trabajadores".