El Gobierno de Sant Joan acusa a PSOE y Vox de "bloquear" el pago de facturas a pymes locales

Tensión en Sant Joan. El Partido Popular, al frente del equipo de Gobierno, echa en cara a la oposición lo que definen como bloqueo del pago de facturas pendientes a proveedores y autónomos del municipio. Así denuncian públicamente el rechazo por parte del Pleno a la modificación de crédito presentada.

Este ataque del PP tiene un objetivo especial, Vox, ya que es la formación que está siendo durante este mandato su socio natural gracias a los dos concejales obtenidos. Ahora, en cambio, estos han decidido unirse a PSOE para votar que no a la propuesta popular.

Y ese es el punto en el que la formación liderada por Santiago Román incide, ya que contraponen la negativa a la abstención de Compromís. Así, señalan que si al menos hubieran seguido esta posición, "habría permitido el pago de las facturas".

Desde el Ejecutivo local se alerta de que esta decisión administrativa afecta directamente a la tesorería de pequeños negocios y entidades locales cuyas facturas, según el equipo de Gobierno, son de obligado cumplimiento como advirtió el propio interventor municipal durante la sesión.

El listado de pagos que el Gobierno municipal pretendía desbloquear incluye cuantías que van desde servicios mínimos en comercios de proximidad hasta convenios con entidades culturales.

Entre los pagos señalados por el PP como "paralizados" tras la votación se encuentran en comercios y hostelería facturas de 88 euros en una floristería, 467 euros en una churrería y 4.900 euros de un establecimiento de restauración por los actos de las Reinas del Cristo. Mientras que para asociaciones aparecen 2.000 euros para la Sociedad Musical La Paz y 526 euros para el Club de Kárate Shotokan.

Críticas del alcalde

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha calificado de inédita la postura de la oposición, asegurando que en legislaturas anteriores siempre se había facilitado el pago a los trabajadores "estuvieran en el gobierno o en la oposición".

Román dirigió sus críticas especialmente hacia los concejales de Vox, a quienes acusó de "lanzarse a los brazos del PSOE" para votar en contra de un derecho de las empresas.

Según los datos facilitados por el equipo de Gobierno, el PP permitió la aprobación de 11 expedientes similares durante el último año de mandato socialista, contrastando esa actitud con el rechazo recibido en este primer expediente de 2026.

Ahora, el equipo de gobierno traslada la responsabilidad de las posibles reclamaciones de las empresas a los grupos de la oposición, al considerar que el voto en contra ignora la obligación legal de abono señalada por la Intervención.