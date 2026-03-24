El Colegio de Arquitectos impulsa un debate sobre la relación entre el puerto y la ciudad de Alicante

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) celebrará mañana 25 de marzo una jornada de debate centrada en la relación entre el puerto y la ciudad de Alicante, un vínculo estratégico que condiciona el desarrollo urbano, la identidad del litoral y la calidad de vida de sus ciudadanos. El encuentro tendrá lugar en la sede del Colegio de Arquitectos y comenzará a las 09.45 horas.

Abrirá la jornada una intervención institucional a cargo del presidente del CTAA, Emilio Vicedo, a la que seguirán por parte del Ayuntamiento el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral y la directora del Plan General Estructural de Alicante (PGE), Leticia Martín. Por parte del puerto de Alicante, intervendrá el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez.

El Colegio de Arquitectos impulsa esta jornada como un espacio de reflexión colectiva sobre una de las relaciones urbanas más complejas y decisivas para el futuro de Alicante. Puerto y ciudad comparten un límite físico, paisajístico, económico y de gestión en el que confluyen intereses diversos y que ha generado a lo largo del tiempo tensiones, oportunidades y nuevos escenarios de planificación.

La iniciativa pretende poner sobre la mesa distintas miradas y experiencias que permitan enriquecer el debate y avanzar hacia un modelo de integración más equilibrado y sostenible. En este sentido, el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo, subraya que el objetivo del encuentro es abrir un diálogo informado y constructivo sobre el futuro urbano de la ciudad.

“El frente puerto-ciudad es uno de los espacios más sensibles y estratégicos de Alicante. Reflexionar colectivamente sobre su evolución, con una mirada amplia y comparada, resulta imprescindible para tomar decisiones que condicionarán el modelo de ciudad de las próximas décadas”, señala Vicedo.

Puerto de Alicante en su integración a la ciudad. H.F.

Casos comparados

La jornada contará con la participación de reconocidos profesionales que aportarán experiencias de otras ciudades portuarias que han afrontado procesos de transformación similares. Martín Fernández Prado, arquitecto y presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, expondrá el caso de su ciudad y las estrategias desarrolladas para integrar las infraestructuras portuarias en el tejido urbano. Su intervención permitirá situar el debate alicantino en un contexto más amplio y conocer herramientas y procesos que ya han sido aplicados en otros territorios.

Asimismo, el arquitecto y exalcalde de Bilbao Ibón Areso abordará la experiencia de Bilbao, una ciudad que ha experimentado una profunda transformación urbana vinculada a su relación con la ría y su frente portuario. A su vez, el equipo de Junquera Arquitectos presentará diversos proyectos de integración puerto-ciudad desarrollados en ciudades como Málaga o Almería, aportando una visión desde la práctica profesional y el diseño urbano contemporáneo.

Tras estas experiencias externas, el programa centrará el foco en la realidad de Alicante. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez González, expondrá la visión del puerto y las principales líneas de actuación que se están impulsando para reforzar su integración en el entorno urbano.

Por su parte, Leticia Martín Lobo, directora del Plan General del Ayuntamiento de Alicante, abordará los retos y escenarios que se están planteando desde la planificación municipal para el desarrollo futuro de la ciudad.

A este respecto, Vicedo indica que “este debate es una oportunidad para poner encima de la mesa un tema transcendental para la ciudad y así, se enmarca dentro de las mesas debate que el Ayuntamiento de Alicante en colaboración con el CTAA están llevando a cabo y son parte del proceso de participación ciudadana necesario para sacar adelante una herramienta imprescindible para el diseño urbano y el futuro de nuestra ciudad”.

El encuentro comenzará con una introducción a cargo del abogado Pablo Sánchez Chillón, quien contextualizará la situación actual de la relación puerto-ciudad en Alicante y los principales desafíos que plantea. Además, el propio Sánchez Chillón moderará una mesa de debate en la que se pondrán en común las distintas perspectivas y se abrirá el diálogo entre los participantes.

Desde la Autoridad Portuaria de Alicante también se destaca el valor de este tipo de iniciativas para avanzar en una visión compartida del territorio. “El diálogo entre instituciones, profesionales y ciudadanía es fundamental para definir el futuro del frente portuario. Espacios de debate como este permiten contrastar ideas y encontrar puntos de encuentro que beneficien al conjunto de la ciudad”, señala Rodríguez.