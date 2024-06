Compromís lleva al pleno un centro de salud provisional en la playa San Juan mientras se construye el nuevo

El diputado de Compromís en las Cortes Valencinas, Carles Esteve, el portavoz del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas y la concejala Sara Llobell, mantuvieron ayer una reunión con la asociación vecinal Juntos Avanzamos de la playa de San Juan, presidida por José Caracena, para tratar, entre otros, el retraso en la construcción del centro de salud La Condomina en la avenida del Locutor Vicente Hipólito.

Se trata de un centro de salud reclamado hace años que debe dar servicio a una población censada aproximada de 30.000 habitantes, pero mucho mayor durante los meses estivales. Y es que el actual, con 4 enfermeros, 3 médicos y ningún pediatra, se ve obligado a dar servicio a los 80.000 residentes de la zona.

El portavoz Rafa Mas considera que "no se pueden proyectar las ciudades sin las dotaciones públicas necesarias. La zona de playa San Juan y PAU5 no cuenta con el nuevo centro de salud reclamado desde 2016, que atendería a más de 30.000 personas censadas. Esto es prioritario. Compartimos las quejas vecinales. No pueden seguir con el pequeño centro auxiliar que conlleva saturación sanitaria en Urgencias".

Por ello, ha anunciado que en el próximo pleno "propondremos a Ayuntamiento de Alicante y Generalitat, que mientras se construye el nuevo centro de salud, a pesar de los recortes de Mazón, alquilar y habilitar alguno de los grandes locales cerrados de la zona, para poder ofrecer el servicio sanitario de manera provisional y urgente."

Por su parte, para el diputado Carles Esteve, "la playa de San Juan es un ejemplo más de la alergia en la gestión, especialmente en Sanidad, del Consell de Mazón. Teniendo el dinero, teniendo el solar y las posibilidades de construir un centro de salud que hace falta para desarrollar una parte de la ciudad, en la que la gente tenga servicios públicos que necesita, Mazón no lo hace, no lo explica y no sabe por dónde tirar. Este centro puede tardar perfectamente más de dos años en su construcción. Por ello, le pedimos desde Compromís, que haga un centro de salud provisional que dé salida a una problemática que viene de lejos y que no parecen dispuestos a solucionar".

El diputado Carles Esteve, el portavoz Rafa Mas, concejala Sara Llobell y vecinos, han visitado el solar, junto al complejo deportivo Arena, donde se construirá el nuevo centro de salud, reivindicado desde 2016, centro que debe incluir medicina de familia, pediatría, enfermería, matrona, rehabilitación/fisioterapia, odontopediatría e higienista dental. Además, tendrá una unidad de salud mental infantil (USMI) y contará con cerca de setenta trabajadores. De ellos, doce formarán parte precisamente de la Unidad de Salud Mental Infantil.