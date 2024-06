Barcala llama a votar este domingo en Alicante para garantizar "la convivencia social" de la UE

El presidente local del PP y alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha hecho este viernes una llamada a la participación en las elecciones europeas del próximo domingo como la mejor opción para garantizar "el mantenimiento del sistema de convivencia social" en España y "el amparo democrático de la UE frente al régimen sanchista, que pone en tela de juicio derechos fundamentales y libertades públicas".

Barcala ha hecho estas declaraciones antes de participar en Valencia en el acto de cierre de campaña del PPCV, en el que han intervenido el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo y el líder regional y presidente de la Generalitat Carlos Mazón.

"Por primera vez vamos a necesitar el amparo democrático de las instituciones europeas", ha destacado Barcala a través de un comunicado de la formación. "Si no estamos integrados y no jugamos la partida de las elecciones en la Unión Europea para hacer valer la defensa de los derechos y las libertades en España, el régimen sanchista se lo lleva todo por delante", ha añadido.

"Atacan a jueces y a la independencia judicial; atacan a medios de comunicación y todo el que no le es afín, está en la fachosfera, donde ya no cabe nadie de tanta gente a la que han mandado ahí. Todo el que no está alineado con el régimen y con el líder, pertenece a la fachosfera", ha insistido el alcalde.

"¿Se puede dirigir un país clasificando a la gente entre buenos y malos y castigando a los que no comulgan con el líder máximo?", se ha preguntado Barcala, que ha defendido la necesidad de participar en estas elecciones "para que Europa ponga orden en estas cuestiones porque tiene mucho que decir".

El presidente del PP de Alicante ha recalcado que "este domingo nos jugamos esa protección democrática" de las instituciones europeas "para seguir garantizando la prosperidad de un país que ha sido ejemplo de convivencia dentro de la pluralidad; y que ahora mismo se está convirtiendo en un país polarizado, en el que discrepar empieza a ser peligroso, como ocurre en las repúblicas bananeras. Por todo ello es fundamental votar este domingo y tener en cuenta que el Partido Popular es la única alternativa para parar al sanchismo".

Por otra parte, Barcala ha subrayado la importancia de votar este domingo para defender "el sistema de convivencia social" en España. "Desde hace casi un año, tras las últimas elecciones generales, llevamos más de 10 meses discutiendo los pactos, las investiduras, el reparto de sillones, los indultos, la amnistía, con quién se pacta en Cataluña y en el País Vasco", ha indicado el presidente local de los populares.

"¿Pero dónde están las leyes, las normas y los presupuestos que ayudan a la gente a salir adelante? Porque aquí no se ocupan de la cesta de la compra, que está disparada, del problema con el agua, de la desprotección de la agricultura alicantina, del acceso de los jóvenes a la vivienda, ni tampoco de las pensiones de los mayores", ha agregado. "Hay que pedir también el amparo de la UE para que, entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios radicales, no desmonten el sistema de convivencia social en este país", ha concluido el presidente.