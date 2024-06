Nuria López (Kuka&Chic): "La satisfacción del cliente y su felicidad son el motor de mi empresa"

¿A qué huelen los sueños que se hacen realidad? En el caso de Nuria López, CEO de Kuka&Chic, a su mítico perfume Classic, que impregna todos sus productos y las cajas en las que los envía a todos los rincones de España y también del extranjero.

Su marca de cosmética es ya un ‘must’ en las rutinas de belleza de cientos de miles de mujeres. A todas ellas las conquistó, en primer lugar, a través de sus redes sociales con su capacidad comunicativa ‘y un producto inmejorable’.

"Decidí crear mi propia marca porque soy esteticién y estaba cansada de probar productos que no me funcionaban". Así es como esta alicantina se ha hecho un hueco por méritos propios entre los grandes de la cosmética. Y la pregunta es… ¿puede una marca española de reciente creación convivir con las grandes? Nuria López y su Kuka&Chic es la prueba de que, si se trabaja y se tiene un producto de calidad, se puede.



Pregunta (P): Si hay un sector en el que es verdaderamente difícil posicionarse es el de la cosmética. Hay mil productos y mil marcas, con verdaderos gigantes de la industria… ¿Por qué decidiste emprender con tu propia marca Kuka&Chic en un nicho tan complicado?

Respuesta (R): Es algo que siempre he tenido muy claro, porque yo he probado mucha cosmética con la que no he tenido resultados. A mi me faltaba algo en cada producto que no conseguía con ninguno, y era algo más relacionado con la formulación. En definitiva, yo necesitaba un producto que regenerara la piel, aparte de hidratarla, que la rejuveneciera, porque eso es lo más importante a la hora de crear una línea de cosmética.

P: Y ahora, ya estás compitiendo con firmas de primer nivel y posicionada con rutinas que consiguen resultados espectaculares en la piel… ¿cuál es el último producto que has sacado?

R: Nuestro último lanzamiento es la Vitamina K Óxido, que trabaja para eliminar el color violáceo de la ojera, las bolsas… y la verdad es que estamos consiguiendo unos resultados espectaculares.

P: Si hay una pieza clave en la comunicación de tus productos son tus videos en las redes sociales… ¿Por qué son tan importantes en tu marca?

R: Porque me permiten comunicarme directamente con la clienta, que es algo que me apasiona. Además, así le facilito mucho el trabajo, porque con esos videos ellas aprenden a seguir una rutina, cuándo y cómo tienen que aplicar cada producto para que tengan resultados efectivos, cómo hacerse una buena limpieza (que es la clave de toda buena rutina). Un video y, en general, una buena comunicación es el complemento perfecto para unos buenos productos. Además, a través de las redes sociales puedo hacer seguimiento de casos que comparten conmigo muchas clientas y me encanta ver cómo van mejorando.

P:¿De dónde te viene a ti esa capacidad de comunicación que tienes? Quizá es el espíritu emprendedor alicantino…

R: Desde que nací no he parado de ‘xarrar’ como decimos aquí. Mi madre suele decirme que, de haber nacido la primera, me habría quedado sola. Siempre me ha gustado comunicar e inventar cosas nuevas constantemente. Ese espíritu me ha traído aquí.

P: ¿Cuál es tu siguiente reto?

R: No tengo un reto a largo plazo, sino más bien día a día. Me levanto y me propongo un reto, eso sí… hasta que no lo consigo no paro de trabajar. Y siempre lo hago todo con mucha motivación. Para mi, la satisfacción del cliente y su felicidad son el motor de mi empresa.



Los productos de Kuka&Chic se pueden comprar en su página web www.kukachic.com y toda la información sobre sus rutinas y productos está en su cuenta de Instagram @kuka_chic