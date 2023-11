Puntapiedra ya ha solicitado la licencia ambiental y tranquiliza a las 70 familias que dependen de la reapertura

El grupo hostelero alicantino Forty Gestión, propietario del coastclub Puntapiedra que fue cerrado el pasado viernes por el Ayuntamiento de Alicante por carecer del trámite administrativo de la licencia ambiental, ya ha presentado toda la documentación en el consistorio con el convencimiento de que este agilizará la concesión del documento. No en vano, 70 familias alicantinas dependen de la reapertura del icónico local de Sangueta.

Según fuentes del grupo hostelero todo se ha debido a un malentendido ya que antes de la apertura el pasado mes de junio, su equipo legal creía que con la declaración responsable presentaba se heredaba la licencia ambiental del inmueble que data del año 2005. Y es que antes en este mismo espacio han desarrollado su actividad otros grupos hosteleros con otras denominaciones.

Fuentes del Ayuntamiento, por su parte, aseguran que su obligación era proceder al cierre cuando se constató que faltaba ese trámite. Y que paralelamente ha habido denuncias de algunos vecinos del barrio por ruidos ya que al estar en primera línea del litoral, a veces la música molestaba en edificios cercanos.

Desde Forty Gestión, añaden, están aprovechando este "parón momentáneo" para afianzar la interlocución con los vecinos ya que siempre han pasado todas las inspecciones de ruidos. No obstante, entre otras medidas para mejorar las relaciones con estos vecinos van a poner un poner a su disposición un teléfono de quejas para facilitar la interlocución entre ambas partes.

El PSOE trata de sacar rédito

Un día después de que se conociese el cierre del local hasta la obtención de la licencia, el PSOE de Alicante encabezado por Ana Barceló emitió un comunicado en el que aseguraba haberse reunido con los vecinos y exigía su clausura no por la falta del documento administrativo, sino por la supuesta "contaminación acústica y lumínica originada en dicho local de ocio".

“No entendemos cómo es posible que en estos meses, en los que Barcala ya había decretado el cese de la actividad, se pudiera ver precisamente al alcalde asistiendo a distintos eventos sociales, una irresponsabilidad con el resto de asistentes y también con los vecinos de la zona”, le recriminaron.

Y, paralelamente, arremetió contra el equipo de Gobierno del popular Luis Barcala acusándolo del "abandono del barrio" y exigiéndole el inmediato cumplimiento de la sentencia que obliga al regidor a redactar el Plan Especial de Sangueta, como vienen reclamando desde la oposición hace años.

Para ello citaron a Carlos Beviá y José Luis Crespo, presidente y portavoz de los edificios Arquitecto Jover 6 y La Marina, quienes aludieron a que "buena parte del tráfico de la cantera es inútil y se debe a que aquí no hay ningún semáforo que permita el giro. Eso, por no hablar que hay conductores que circulan por aquí pasa a 100km/h cuando existe una limitación de 50km/h y no se dispone ninguna medida en la calzada que obligue a disminuir la velocidad. Además, la basura se acumula en suelo público aquí al lado sin que nadie haga nada. Estamos olvidados".

