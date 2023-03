La pesadilla de un céntrico grupo de apartamentos de Alicante: "No pudimos dormir en toda la noche"

Vistas de los apartamentos Quijano 'Be Alicante'. Booking

"Mucho ruido durante la noche", "se necesitan tapones para los oidos" o "la plaza era un destino de pub para los adolescentes", son algunas de las críticas que pueden leerse durante las últimas semanas en la página web de Booking sobre los apartamentos Quijano, del grupo 'Be Alicante'.

El grupo tiene diferentes apartamentos por toda la ciudad de Alicante, como en la zona del Teatro, la plaza de Santa María y Santa Faz, entre otros. El hotel y el rooftop de La Milagrosa también son de su propiedad.

Un total de 17 de estos apartamentos está ubicado entre la Plaza Quijano y la calle del Carmen en pleno casco antiguo, una de las zonas más turísticas de Alicante conocidas por sus calles estrechas y sus coloridas casas. Aunque el casco antiguo también es conocido como El Barrio, una zona de pubs frecuentada por adolescentes con locales abiertos entre semana hasta las cuatro de la madrugada.

Una ubicación "terrible"

Uno de los comentarios en Booking.

Los apartamentos Quijano by Be Alicante tienen una puntuación de 7,8 en el metabuscador de viajes 'Booking'. Las críticas negativas, en su mayoría, hacen referencia a la intensidad del ruido durante la noche. "Muchas discotecas alrededor del apartamento. Viernes, sábado hasta las cuatro de la madrugada no duermes, a las cinco comienza la limpieza de calles. Tragedia".

"Un apartamento limpio y amplio con un ruido insoportable", titula la reseña uno de los inquilinos en la que sigue comentando que "la ubicación es terrible". "Hay bares/pubs alrededor del edificio, abiertos hasta las cuatro de la mañana con decenas de personas en la calle bebiendo y gritando durante largas horas, incluso en febrero y entre semana", concluye.

El propio director general del grupo Be Alicante, Juan Fernando Lozano, ha sido quién ha compartido estas críticas para denunciar la situación que llevan desde el inicio de su actividad soportando. "Lo hemos aceptado como un mal endémico", afirma. El responsable del grupo explica además que "poco pueden hacer", salvo informar de que es una zona de ocio e intentar segmentar a la clientela en función de su perfil. También cuentan con personal de seguridad para hacer batidas durante la noche.

Objetivo: "dormir"

Estado de las calles de El Barrio en Alicante.

El grupo turístico Be Alicante es uno de los 150 miembros que forman parte de 'Laderas de Benacantil', una asociación de vecinos que lleva años luchando por un solo objetivo, que el Ayuntamiento cambie la normativa para que ellos puedan dormir. El presidente de la asociación, Joaquín Gangoso, explicaba a EL ESPAÑOL de Alicante hace unos días que la asociación no está contra el ocio, sino contra sus horarios, y piden medidas como la limitación de horarios o la insonorización de los locales para "mejorar la convivencia" en él.

Algo que podría cambiar para los vecinos de El Barrio el próximo 30 de marzo, fecha en la que está previsto que el Ayuntamiento apruebe en pleno la nueva Normativa contra el Ruido, un documento que hace hincapié en la reducción de horarios y un mayor aislamiento de los locales de ocio, con multas que van desde los 600 euros hasta los 300.000 euros.

