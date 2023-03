"Mira a los niños y no para de tocarse": el vídeo de una tiktoker sobre un hombre en un parque de Benidorm

"Alerta papás", parte 1 y 2. Así se llaman los vídeos que la usuaria de TikTok Sarayrestrepos (@sarayrestrepo_03) colgó el pasado sábado en la red social y que se han hecho virales, con más de 600 comentarios, muchos de ellos de Benidorm. En ellos se puede ver a un hombre, de avanzada edad y vestido con un traje de colores claros, que parece que no deja de tocarse la entrepierna en la calle frente al parque infantil instalado en mitad de l'Aigüera, muy cerca del Ayuntamiento.

"Este vídeo lo he hecho hoy, 18 de marzo, en el parque de l'Aigüera de Benidorm. He ido con mi familia muy temprano y de repente vemos a un señor bien vestido, elegante, y le vemos salir del parque, del baño, y mete su mano en el bolsillo y empieza a tocarse sus partes íntimas mientras ve a los niños", comenta la tiktoker.

Se refiere a unos baños públicos que hay instalados justo a la entrada del parque infantil y, efectivamente, en el vídeo que cuelga se puede ver a una persona de pie cuya mano izquierda no deja de tocarse la entrepierna, algo que se nota perfectamente por debajo del traje que lleva.

"Estuvo mucho, mucho rato allí", continúa. "Afortunadamente me dio tiempo de sacar el móvil y comenzar a grabar que era lo que hacía, porque estaba en el otro lado del parque y no podía grabar de cerca". A continuación se va a "uno de esos carritos que llevan las personas mayores", que además son bastante habituales en Benidorm (sobre todo entre extranjeros), "para ponerse más cómodo y mirar mejor".

La historia continúa en un segundo vídeo, donde Sarayrestrepos ya se ha instalado en las escaleras que hay frente al parque, cerca de donde está el hombre. Allí se puede ver al mismo anciano, ya sentado en el carrito, con la mano izquierda también deslizándose hacia la entrepierna por debajo del pantalón. "Hicimos una prueba con mi hijo", sigue. "Lo enviamos al baño solito a ver qué hacía ese señor, si le provocaba algo, y efectivamente se fue detrás".

En el vídeo que acompaña la locución se puede comprobar cómo el hombre se apresura a levantarse e ir directamente hacia donde están situados los baños públicos en el parque de l'Aigüera, se queda en la zona de la entrada y empieza a mirar "hacia todos lados". "Mi pareja pasa hacia el baño y él se retira, cruza la calle y mira hacia atrás", sigue la tiktoker. "Al volver la gente empieza a preguntarse qué es lo que está ocurriendo" ante la actitud extraña del anciano.

En la última parte del vídeo se puede ver cómo Sarayrestrepos va detrás del señor "porque quería saber qué es lo que estaba haciendo" y directamente le interpela y le dice: "Te he pillado en todo. He visto cómo te estás toqueteando por ahí con los niños. Voy a llamar a la Policía". El hombre coge entonces el carrito y se va, mientras le dice "ok, perdón, y pone como cara de pena".

La historia concluye con la usuaria acudiendo a la Policía Local, donde "fueron amables pero no me pudieron atender", con lo que se fue a la Policía Nacional y allí le informaron de que les avisase si volvía a ver al individuo. "Así que ya lo saben, has visto el rostro, mantente al tanto de quién observa a tus hijos", concluye.

Sigue los temas que te interesan