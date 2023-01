El despido de seis trabajadores subcontratados en el Teatro Principal revela sus condiciones laborales

El pasado 23 de diciembre, uno de los trabajadores "montadores" de los espectáculos del Teatro Principal de Alicante demandó a las empresas Go Group Madrid Staff and Events SL, y Roi Plus outsourcing & sales SL, ambas con domicilio social en un mismo local de Sant Vicent, y solidariamente a la comunidad de bienes que gestiona el Teatro Principal de Alicante.

No se trata del único. El pasado 4 de enero esta empresa despidió a cinco personas del personal de sala (azafatas y azafatos), que venían desarrollando sus trabajos en el coliseo desde hace años. Todos ellos, con el apoyo del Sindicato Independiente, van a demandar a ambas empresas y al Teatro Principal considerando, entre otras cosas, que la relación contractual de su empresa con el coliseo alicantino es una "cesión ilegal" de trabajadores.

Uno de los Whatsapp con los que se despidió a las azafatas.

La diferencia es que mientras que el montador sólo llevaba unos meses trabajando en el teatro, afirma el abogado del sindicato, Rafael Ramos, algunas de las azafatas despedidas lo hacen desde hace siete años, mucho antes del contrato de Go Group o Roi Plus con el Teatro Principal, que data de diciembre de 2019. Anteriormente trabajaba para la empresa Expertus Servicios de Atención al Público, la anterior proveedora de servicios para el Principal.

Según explica el abogado del Sindicato Independiente, entre las supuestas irregularidades laborales cometidas por estas empresas (que atribuye también a la dirección del teatro como conocedora de la situación), está el hecho de que los trabajadores han sido "contratados verbalmente". Y despedidos por Whatsapp (aunque posteriormente lo fueron por escrito).

Una vez en el teatro, prosigue la primera demanda, "las funciones a desarrollar y los horarios de la jornada son asignadas por el personal laboral fijo de la plantilla del teatro, sin embargo, debido a las alertas que la seguridad social envía al teléfono del trabajador para notificar sus altas y bajas, aparece como empresa para que presta servicios Roi Plus outsourcing & sales SL".

Pese a estar trabajando en la sala del teatro Principal durante años, con el uniforme del Teatro principal, con la chapa del Teatro Principal, siguiendo las indicaciones de la plantilla del Teatro Principal, estos trabajadores sólo pertenecen a la empresa proveedora de servicios mientras dura cada función. Así figura su alta y su baja el mismo día en la Seguridad Social.

Un resumen de altas y bajas de los trabajadores subcontratados.

Según la demanda del montador, "la concatenación de altas y bajas en la seguridad social según los días trabajados, constituye un flagrante fraude de ley. La única fórmula que el ET contempla para esta clase de contrataciones, equiparable a la antigua 'obra y servicio', es el de los contratos de trabajo de duración determinada, sometidos a unas circunstancias muy particulares".

"De aplicarse esta modalidad contractual según se ha relatado, contravendría los límites temporales establecidos en el Artículo 15. 2 ET referido a la duración del contrato de trabajo, en el que se estipula para estos casos que: Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año

natural", añade.

Al parecer, los despidos se produjeron cuando los trabajadores empezaron a solicitar que se negociase sus condiciones, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y sin antigüedad. De hecho, cualquier contrato verbal se entiende según la jurisprudencia que es indefinido y a jornada completa.

El Sindicato Independiente ha solicitado al Teatro principal copia del contrato de la empresa con la institución cultural (dependiente del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Banco de Sabadell). Según el sindicato no se ha proporcionado.

En declaraciones a este diario, la subdirectora del Teatro, María Dolores Padilla, afirma que si hay un contrato con la empresa proveedora de trabajadores para montaje y la sala (Go Group Madrid Staff and Events SL, y Roi Plus outsourcing & sales SL), pero que no se necesitó de un procedimiento administrativo ni está en ninguna plataforma de transparencia porque el Principal es una empresa mixta.

Padilla también asegura que la demanda del Sindicato Independiente "está plagada de mentiras y que el teatro no es responsable de nada". "Tampoco creo que la empresa sea responsable porque lo está haciendo adecuadamente, pero si es denunciada, responderá", añade la subdirectora.

