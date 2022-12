Mutxamel vive ya la Navidad: este fin de semana abre a los más pequeños su Casa de Papá Noel

La Navidad ya ha llegado a Mutxamel (Viu el Nadal a Mutxamel! / ¡Vive la Navidad en Mutxamel!) y lo ha hecho con un refuerzo de la iluminación navideña por todo el municipio. También con los belenes, las actuaciones de todo tipo y una exposición. Hasta el plato fuerte de las Navidades muchameleras, la Cavalcada de Reis Mags de Mutxamel 2023, una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial.

El pasado 3 de diciembre, la alumna del colegio Arbre Blanc, Marta Palomares, recibió el premio como ganadora del XXVI Concurso de Cartel Anunciador de la Cabalgata. Con esta entrega de premios se abrió ‘Ja ve Nadal’, comenzaron los actos organizados por el municipio para dar la bienvenida las fiestas navideñas.

Los 59 carteles elaborado por escolares del municipio que han participado en el concurso organizado por la Concejalía de Fiestas, estarán expuestos en la Casa de Cultura hasta el próximo 5 de enero.

Pero esta no es la única muestra que se podrá visitar durante estos días en el municipio de l'Alacantí. Ese mismo día se inauguró la exposición La Calvalcada de Reis Mags en el temps, una muestra fotográfica que recoge el paso del tiempo de la Cabalgata de Reyes Magos de Mutxamel.

La retrospectiva cuenta con las fotografías aportadas por la Comissió de la Cavalcada de Reis Mags i Pessebre, el Arxiu Municipal, el So de Mutxamel y Mercedes González. A través de diferentes escenas de la cabalgata, se muestran imágenes históricas que transmiten el trabajo y el cariño que el pueblo del Mutxamel ha dedicado desde hace décadas al acto más mágico de todo el calendario festivo.

Esa jornada se cerró con la presentación de los Reyes Magos de 2023, Francisco Cantó (Melchor) José Pastor (Gaspar) y Alejandro Ruiz (Baltasar). El broche final al acto lo puso El So de Mutxamel, que interpretó Els Pastorets. Música y muchas dosis de ilusión para poner en marcha la Navidad 2022 de Mutxamel.

Ocio y Navidad

Mañana 17 de diciembre, y hasta el día 23, los niños de Mutxamel y sus visitantes podrán difrutar de la Casa de Papa Noel, en el antiguo Matadero, con todo tipo de actividades y talleres, con juegos de madera y actuaciones infantiles. para poder acceder se necesitará haber reservado previamente la entrada en www.mutxamelentradas.com.

No obstante, el 23 de diciembre continúa la diversión ya en periodo no escolar con la gran cita tecnológica y de ocio digital, la Maratón de Nuevas Tecnologías organizada por la Concejalía de Informática y Nuevas Tecnologías. Una actividad que cumple su edición número 19. Habrá un Test tecnológico para poner a prueba tus conocimientos, la Zona Gynkana, la Zona PlayStation, con la Play 5 y Nintendo, además de consolas clásicas, la Zona Just Dance o la Zona Adivina.

El jueves 29 de enero, Mutxamel acoge Caperuza Roja. Un Musical Feroz en la Casa de Cultura de Mutxamel, que está de gira por toda España. Mundo Imaginarius ofrece una nueva y original adaptación del cuento tradicional al gran formato del teatro musical que está destinada a toda la familia, con marionetas, efectos especiales, lucha escénica, proyecciones, portales mágicos, duelo de guitarras eléctricas…

Belén Municipal en su edición de 2022. Ayuntamiento de Mutxamel.

El Belén

Un año más el Belén Municipal se ha ubicado en la avenida de Valencia. Sus artesanos son, como en las últimas ediciones, Vicente Sirvent, ‘Vice el Saboner’, y Pablo Vigara, miembros de la Comissió de la Cavalcada de Reis Mags i Pessebre de Mutxamel.

Los dos belenistas han preparado este año escenas bíblicas como la Natividad y la Anunciación a los pastores, los Reyes Magos, la posada y el poblado, y la Huida a Egipto. Su constancia y dedicación, y el uso de materiales que se han utilizado toda la vida para realizar los belenes en nuestras casa -como corcho, pintura, arena, verde natural, musgo-, hace que sus escenas sean dignas de todo elogio.

El Ayuntamiento, por su parte, alberga el Belén de María Dolores Mora, también visitable por vecinos y turistas hasta el final de las fiestas navideñas.

Belén de María Dolores Mora, en el edificio consistorial. Ayuntamiento de Mutxamel

La iluminación

Cada tarde, miles de bombillas anuncian la llegada de las fiestas familiares por excelencia con un alumbrado espectacular desde de la avenida de la Valencia que se ha conectado los arcos de luces que cubren la avenida de Carlos Soler, así como los árboles luminosos, de 8 metros de altura, que se levantan en la Plaça Nova y en la propia avenida de Valencia.

La Concejalía de Fiestas. que dirige el edil Rafael Pastor, ha querido que la luz de la Navidad llegue al mayor número de rincones posibles de Mutxamel. Por este motivo, además de los arcos de la avenida Carlos Soler, la vía principal del municipio, también se han instalado arcos de luces en las calles del Carmen y Maestro Sala Marco.

En la avenida de Valencia y en el Passeig de la Constitució son visibles adornos y árboles de Navidad. La Plaça Nova está decorada por un inmenso árbol luminoso de Navidad, mientras que otras plazas del municipio están adornadas con decoración navideña, como es el caso de la Plaza Miguel Hernández, el Parc d’Elx, la Plaça de l’Ajuntament, el parque de la calle Acequia, el parque del Carrer Tirant lo Blanc, la Plaça Sant Roc y la Plaça Ruzafa.

Iluminación navideña. Ayuntamiento de Mutxamel

Los adornos han llegado también a la zona del Matadero, a la rotonda de la avenida de Alicante, a la rotonda del Carrer Braçal de Murteretes, a la rotonda de Ravel y a la rotonda del Carrer Vespre. Las dos entradas de la urbanización Bonalba están decoradas con adornos luminosos, al igual que las guirnaldas de luces cubren el Carrer L’Ametler de la urbanización La Huerta.

Durante estos días también se podrán ver adornos luminosos en otros enclaves, como el Centro Social Rio Park, el Polideportivo Municipal, el Centre El Ravalet, el Centre Social ‘José Bernabéu Alberola’, y las fachadas del Ajuntament de Mutxamel, el Mercat Municipal y el Convent de Sant Francesc.

