Cuenta atrás para la salida de la Vuelta al Mundo a Vela: unirá Alicante y Nueva Zelanda en la etapa más dura de la historia

114 días y bajando. Ya ha empezado la cuenta atrás para la salida de la Vuelta al Mundo a Vela desde Alicante el próximo 17 de enero de 2027. El puerto alicantino será el inicio de la 15ª edición de The Ocean Race, que unirá en la primera etapa Alicante con Auckland, en Nueva Zelanda, en la etapa más descomunal de la competición.

Alicante acogerá por sexta vez consecutiva el pistoletazo de salida y lo hará formando parte de un recorrido descomunal en la etapa inicial más larga de los 54 años de historia del evento: una enorme travesía de 14.000 millas náuticas (cerca de 26.000 kilómetros).

Durante 10 días, entre el 8 y el 18 de enero, el Ocean Live Park transformará el frente marítimo de Alicante en una gran celebración de la navegación, la aventura y la cultura oceánica, reuniendo a regatistas y equipos con el público en los prolegómenos de la salida.

Los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a los barcos y a los deportistas, descubrir más sobre la ciencia y la tecnología que hay detrás del evento, y conocer la importancia de proteger el océano. El programa combinará competición y entretenimiento con oportunidades para que familias, centros educativos, jóvenes y visitantes puedan sumergirse en el universo de The Ocean Race.

Los regatistas estarán en el centro de toda la actividad diseñada conjuntamente por Alicante Puerto de Salida y The Ocean Race mientras los equipos preparan sus barcos para el enorme desafío que tienen por delante y los aficionados disfrutan de una oportunidad única para conocer a quienes muy pronto estarán compitiendo alrededor del planeta.

El compromiso de The Ocean Race con la salud de los océanos tendrá también un papel destacado, con actividades diseñadas para conectar a los visitantes con el mar y poner de relieve la importancia de comprender y proteger el medio marino.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, subraya la relevancia social, económica y deportiva que supone volver a acoger la salida de esta regata única en el mundo: "Es un honor y una enorme satisfacción dar la bienvenida en Alicante a los regatistas y equipos, a sus familias, a los aficionados y a todos los actores de la regata para lo que será un récord de seis salidas consecutivas desde nuestra ciudad".

"El Ocean Live Park de Alicante Puerto de Salida es un lugar fantástico para disfrutar y aprender sobre el océano, estar cerca de los regatistas y los equipos y disfrutar de la cálida hospitalidad que Alicante siempre ofrece", añade.

"Que Alicante vuelva a ser el punto de partida de The Ocean Race por sexta edición consecutiva confirma la capacidad de la Comunitat Valenciana para acoger grandes acontecimientos deportivos de dimensión internacional", destaca Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana.

"Esta es la etapa que más ganas tengo de disputar", confiesa Mariana Lobato, copatrona junto al francés Paul Meilhat del United by the Ocean Team, ganador de The Ocean Race Atlantic a principios de este mes.

La victoria en el sprint transatlántico ha mostrado el potencial del equipo de cara a la vuelta al mundo. "Como primera etapa, lo tiene todo: la salida del Mediterráneo desde Alicante, el descenso por el Atlántico, incluyendo las calmas ecuatoriales, y después un buen tramo por el océano Austral antes de remontar hacia Auckland".

"Nos llevará prácticamente hasta la mitad de la vuelta al mundo y exigirá muchísima preparación y planificación. Ese será nuestro objetivo durante los próximos tres meses: preparar el barco y al equipo para afrontar este desafío".

El 17 de enero es el día en la que la flota iniciará la edición 2027 de The Ocean Race desde Alicante, Puerto de Salida y sede del Race Control, el centro de operaciones desde el que los barcos serán monitorizados las 24 horas del día a lo largo de su épica aventura alrededor del mundo.