Aguas de Alicante combina ayuda social a 2.276 hogares con la apuesta por la digitalización y las infraestructuras

El Consejo de Administración de Aguas de Alicante ha celebrado este lunes su reunión ordinaria, en la que ha analizado la evolución del ejercicio 2026, el avance de las obras hidráulicas en marcha y las principales iniciativas sociales y tecnológicas de la compañía.

Uno de los asuntos destacados ha sido la evolución del Fondo Social de Aguas de Alicante, que, con datos cerrados a 31 de julio, presta apoyo directo a 2.276 familias en situación de vulnerabilidad. El programa permite garantizar el acceso al agua mediante bonificaciones y tarifas sociales adaptadas a las circunstancias económicas de cada hogar.

Obras actualmente en ejecución

Durante la sesión también se ha revisado el estado de los proyectos que se están desarrollando en distintos puntos del ámbito de gestión de la empresa. Entre las actuaciones destacan las siguientes:

- Depósito de Orgegia: está previsto que finalice en julio de 2027 y cuenta con un presupuesto de 1.757.254,94 euros.

- Depósito de Castalla: esta infraestructura estratégica tiene prevista su conclusión en junio de 2027, con una inversión de 1.332.372,43 euros.

- Renovación de redes en Carolinas: incluye la sustitución de colectores ovoides deteriorados y de tuberías de fibrocemento. El presupuesto asciende a 1.318.869,11 euros y la finalización está prevista para febrero de 2027.

- Actuaciones en Vía Parque: los trabajos de modernización de las infraestructuras cuentan con una inversión de 885.997,61 euros y concluirán previsiblemente en diciembre de 2026.

- Saneamiento en la calle Reyes Católicos, entre Óscar Esplá y Portugal: la obra contempla la sustitución de un antiguo colector con riesgo de hundimiento por nuevas conducciones de gres y hormigón. El proyecto tiene un presupuesto de 616.271,86 euros y está previsto que termine en noviembre de 2026.

13,6 millones pendientes de inversión

Aguas de Alicante mantiene una planificación inversora destinada a reforzar la sostenibilidad y la calidad del suministro. En estos momentos, el volumen pendiente de ejecución del plan asciende a 13,6 millones de euros, aunque parte de las actuaciones ya está en marcha. La previsión es que la mayor parte de los proyectos estén finalizados en 2028.

Además, el Fondo de Renovación contempla para este año una inversión de 2,5 millones de euros en la red de agua potable y de otros 4 millones en actuaciones de alcantarillado. Estos recursos se destinarán a sustituir conducciones antiguas, reducir las fugas, mejorar la conservación de las instalaciones y renovar la red de saneamiento.

Entre las próximas obras previstas figuran:

- Virgen del Remedio, fase II: sustitución de colectores antiguos y colocación de tuberías de fundición dúctil. El inicio está previsto para noviembre de 2026, con una inversión de 1.294.770,43 euros.

- Refuerzos de saneamiento APA-9: trabajos para ampliar la capacidad de la red de alcantarillado, con comienzo en septiembre de 2026 y un presupuesto de 651.410,85 euros.

- Calle Fernando Díaz de Mendoza: renovación de infraestructuras de abastecimiento a partir de octubre de 2026, con una inversión de 80.708,58 euros.

- Cabezal Unicef: modernización de la red de distribución desde noviembre de 2026, con un presupuesto de 70.905,97 euros.

- Calle Corales: renovación de las conducciones existentes, con inicio previsto en septiembre de 2026 y una inversión de 41.105,46 euros.

Final del PERTE de digitalización

La compañía también ha informado del cierre del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, un programa que ha movilizado 5.094.692,30 euros. De esa cantidad, 4.335.906,28 euros corresponden a una subvención estatal y 758.786,02 euros han sido aportados con fondos propios.

En el marco de este plan se han completado 44 actuaciones relacionadas con la innovación y la modernización tecnológica del servicio. Entre ellas se encuentra el desarrollo de los Gemelos Digitales, un proyecto presupuestado en 400.672 euros que permite crear réplicas virtuales de las redes de agua.

Estos modelos integran información procedente de los sistemas GIS, SCADA, la telelectura y diferentes modelos matemáticos. El objetivo es anticiparse a posibles fugas, incidencias y problemas relacionados con la calidad del agua mediante una respuesta más rápida y predictiva.

Asimismo, Aguas de Alicante ha puesto en marcha el proyecto divulgativo “Alicantes”, diseñado para acercar a la ciudadanía los avances tecnológicos y la innovación aplicada a la gestión del agua. Con estas iniciativas, la empresa pretende combinar la modernización de las infraestructuras con la sostenibilidad y el impacto social de sus inversiones.