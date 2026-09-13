Un móvil cargando sobre un colchón provoca un incendio en Dénia (Alicante) que obliga a evacuar una finca

Los bomberos, en el momento de la intervención en el incendio. Consorcio de Bomberos de Alicante

Un móvil que estaba cargando sobre el colchón de una vivienda ha provocado en la madrugada de este domingo un incendio en la localidad alicantina de Dénia. El fuego ha obligado a evacuar un edificio de cinco plantas y ha dejado un herido por inhalación de humo.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el incendio se originó de madrugada, sobre la 1:00, en la habitación de una vivienda ubicada en el segundo piso de una finca de la Avenida Ramón Ortega.

En ella se encontraba una familia que consiguió salir y avisó al resto de vecinos del fuego, que fueron evacuados y pudieron volver a sus viviendas de madrugada.

Sanitarios acudieron al lugar para atender a la familia por inhalación de humo. En concreto, un SAMU atendió a un hombre de 61 años y fue dado de alta 'in situ', han indicado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los bomberos del Parque de Dénia acudieron a sofocar el incendio. En el operativo participó una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Autoescalera automática, con un sargento, un cabo y cinco bomberos del parque de Dénia.