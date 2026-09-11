La Generalitat pide revisar la Ley de Costas y presenta alegaciones al reglamento por El Pinet

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha asegurado este viernes en la playa de El Pinet (Elche) que el Consell defenderá los derechos de los vecinos afectados por los deslindes impulsados desde el Gobierno central y ha avanzado que, en los próximos días, presentará nuevas alegaciones al proyecto de reforma del Reglamento General de Costas.

Durante su visita al enclave ilicitano, Martínez Mus se ha reunido con residentes y colectivos de la zona costera, acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; y representantes municipales como el concejal de Medio Ambiente de Elche, José Antonio Román; el de Pedanías, Pedro José Sáez; y la pedánea de La Marina, Mari Carmen Molina.

El responsable autonómico ha trasladado el compromiso del Govern con un espacio al que considera de “especial valor ambiental, paisajístico y social”, y ha subrayado su apoyo a las personas cuyas viviendas están en el punto de mira de la normativa estatal. En este sentido, ha apuntado que toda la playa de El Pinet podría optar a la figura de “núcleo de valor etnológico” dentro de la ley valenciana de protección de la costa.

Propuesta del Gobierno

Martínez Mus ha cuestionado la lógica de la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: “¿Qué ganamos con la propuesta del Gobierno para quitar estas casas costeras tradicionales como las de El Pinet?”, ha preguntado.

Las nuevas alegaciones que preparará la Generalitat se basan en “cuestiones de carácter técnico” detectadas en el borrador del reglamento que, a juicio del Consell, deben corregirse.

Aunque la posición de fondo del ejecutivo valenciano es que convendría revisar la propia Ley de Costas, y no solo su reglamento, para contar con un marco más adecuado, la Generalitat avanzará una propuesta alternativa que busque compatibilizar la protección del litoral con los derechos de la ciudadanía y el desarrollo sostenible de los municipios costeros.

Estos escritos se suman a otros ya remitidos antes al Gobierno y persiguen reforzar la seguridad jurídica de propietarios, actividades económicas y ayuntamientos vinculados al litoral valenciano.

Caso emblemático

El Pinet se ha convertido en uno de los símbolos de la tensión entre la aplicación de la normativa de Costas y la realidad de los núcleos tradicionales del litoral valenciano. Se trata de un tramo de costa con viviendas de larga trayectoria que forman parte de su identidad paisajística y que ahora están afectadas por distintos procedimientos derivados de la legislación estatal.

El vicepresidente ha recordado que más del 70% de la población de la Comunitat vive a menos de diez kilómetros del mar y que buena parte de la actividad económica se concentra junto a la costa, por lo que aboga por un equilibrio entre la preservación del dominio público marítimo-terrestre, los derechos de los ciudadanos y el desarrollo de los municipios costeros.

Régimen de deslindes

Martínez Mus ha rechazado que “un único temporal excepcional” pueda justificar una modificación permanente de los límites del dominio público, una fórmula que, según el Consell, puede generar inseguridad jurídica y perjudicar a propietarios y economías locales.

Frente a un enfoque basado en endurecer los criterios de deslinde y ampliar restricciones, el Govern defiende actuar sobre la regresión litoral mediante la regeneración de playas, la recuperación del equilibrio sedimentario y la ejecución de inversiones que protejan la costa de forma efectiva.