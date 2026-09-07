La protesta mensual por la DANA rompe su ruta habitual y plantará bandera en Alicante el próximo 26 de septiembre

La movilización ciudadana que cada mes reclama responsabilidades políticas por la gestión de la DANA de octubre de 2024 dará un paso inédito.

Por primera vez, la concentración saldrá del área metropolitana de Valencia para instalarse en Alicante, según adelanta la agencia Efe.

La cita está fijada para el 26 de septiembre a las 18:30 horas frente a la Casa de las Brujas, sede del Gobierno valenciano en la capital alicantina.

Bajo el lema 'Mazón a prisión', los colectivos sociales y sindicales que impulsan estas protestas han decidido ampliar el mapa de su reivindicación. En esta ocasión, las asociaciones de víctimas de la DANA tendrán voz propia en el acto, que coincide con el vigésimo tercer aniversario de las inundaciones que el 29 de octubre de 2024 dejaron 232 fallecidos y devastaron buena parte de la provincia de Valencia.

De la dimisión a la cárcel

La trayectoria de estas movilizaciones refleja la evolución del clima político tras la tragedia. Apenas once días después de la DANA, miles de personas ya se concentraban en Valencia bajo el lema 'Mazón dimisión'.

Tras la caída del expresidente de la Generalitat el 3 de noviembre, la consigna mutó hacia 'Mazón a prisión', exigiendo que abandone su escaño en Les Corts para perder el aforamiento y declarar ante la jueza instructora de Catarroja.

Una red de protestas en expansión

Aunque Valencia sigue siendo el epicentro, estas concentraciones mensuales —convocadas por más de 200 entidades— han ido ganando presencia en municipios directamente afectados, como Catarroja y Paiporta, así como en el conocido como Pont de la Solidaritat, la pasarela peatonal que se convirtió en símbolo de la ayuda ciudadana tras la catástrofe.

El expresidente, actualmente diputado autonómico por Alicante, mantiene en la ciudad una Oficina de apoyo con dos asesores, amparada en la ley del Estatuto de expresidents. Es precisamente en este territorio donde la protesta busca ahora mayor visibilidad.