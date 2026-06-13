Veolia recibe un reconocimiento a su labor social en Alicante en el Día Mundial de Cruz Roja

Veolia, empresa gestora del ciclo integral del agua en cerca de un centenar de municipios de la Comunitat Valenciana, ha recibido esta mañana un reconocimiento por parte de Cruz Roja "por ser una empresa comprometida con nuestro entorno y que, año tras año, muestra su compromiso y apoyo a nuestra labor", tal como ha destacado el responsable de la entidad encargado de hacer entrega de este galardón.

Así, esta misma mañana, durante la celebración en Ibi del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción social de Veolia en la Comunidad Valenciana, Amelia Navarro, y el director de Comunicación y Relaciones institucionales de la empresa, Martín Sanz, han sido los encargados de recoger este reconocimiento ante los más de 400 voluntarios y voluntarias que se han dado cita en este encuentro.

Para Cruz Roja, el trabajo de Veolia en la provincia de Alicante es un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad, el empleo y la sensibilización en el mundo de la empresa y la Responsabilidad Social.

De hecho, durante el acto se han puesto en valor diversos programas que esta empresa desarrolla en el territorio, como son las acciones de voluntariado social, las becas de Jóvenes talento dirigidas a estudiantes o el programa Ola (Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento) que busca mejorar la empleabilidad y empoderar a personas en situación de vulnerabilidad social.

En concreto, se centra especialmente en mujeres beneficiarias de los fondos y tarifas sociales del agua.

Además, cabe destacar que Veolia y Cruz Roja mantienen una relación de colaboración desde hace varios años, trabajando conjuntamente también en la búsqueda de nuevas alianzas con otras empresas, instituciones u organizaciones a través de sus Foros de Empresas, que se llevan a cabo en distintos municipios de la provincia.

Veolia también mantiene acuerdos con organizaciones como ONCE, centrados en mejorar la accesibilidad y la formación de personas con discapacidad, y con ANEMONA, asociación que apoya a mujeres de la Marina Baixa afectadas por cáncer.

La formación y la empleabilidad son pilares esenciales en la estrategia social de Veolia. Junto al Centro de Formación Profesional Beatriu Fajardo, la empresa impulsa el programa de FP Dual en gestión del agua, que combina formación teórica y práctica para facilitar la incorporación profesional de los jóvenes en el ámbito de la gestión hídrica.

. Su visión de la gestión del agua trasciende lo técnico para convertirse en una herramienta de transformación comunitaria, generadora de alianzas, talento y bienestar para una ciudad más solidaria, sostenible e inclusiva.