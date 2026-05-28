Los únicos municipios de Alicante que logran frenar la ciberdelincuencia, el mayor reto de la Policía y la Guardia Civil

La ciberdelincuencia sigue escalando en la provincia de Alicante y deja un mapa desigual entre municipios. Mientras la media provincial crece un 11,7 % hasta las 20.006 infracciones registradas entre enero y diciembre de 2025, con las estafas informáticas como principal motor del delito digital, algunos municipios logran contener o incluso reducir un tipo de criminalidad que arrastra una tendencia imparable y que ya supone el mayor reto tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil.

El cibercrimen ya representa casi el 18 % del total de infracciones penales (111.263) registradas en el territorio el pasado año, según datos del Ministerio del Interior.

En la práctica, esto significa que uno de cada cinco delitos en Alicante se comete a través de medios digitales o en el entorno online, una proporción que se ha multiplicado desde hace apenas unos años, sobre todo tras la pandemia y el incremento de las compras en línea.

El motor casi exclusivo de esta tendencia son las estafas informáticas, que suman 17.175 casos y crecen un 10,9 % interanual, consolidándose como el principal delito en expansión dentro del ecosistema criminal alicantino.

Tanto es así que, durante su toma de posesión el pasado martes, el nuevo coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato, señaló que la lucha contra las nuevas formas de criminalidad ocupa un lugar central en su estrategia.

"Impulsar la formación y la especialización en la investigación de delitos, especialmente en la lucha contra la ciberdelincuencia", es uno de los pilares que Poyato defenderá en esta nueva etapa para tratar de contener la plaga de fraudes que amenaza a la población alicantina tras las pantallas.

Municipios más y menos afectados

En el extremo más llamativo del mapa aparece Novelda, que rompe cualquier récord provincial con un incremento del 220,3 % en ciberdelitos.

El dato no solo la sitúa como el municipio con mayor crecimiento, sino como el principal foco de expansión del fraude digital en la provincia.

Pero no es el único municipio en alerta. Aspe también experimenta un aumento preocupante del 38,7 %, seguido de Ibi (+28,4 %), Villena (+24,4 %) o Villajoyosa (+23,4 %).

En el lado positivo, algunos municipios logran frenar o incluso reducir la ciberdelincuencia. Es el caso de Calpe, donde los delitos digitales caen un 27,1 %, con un descenso aún mayor en las estafas (-29,1 %).

Mejores datos ofrece Jávea, que registra un desplome del 33 % en ciberdelitos y del 34,4 % en estafas informáticas, situándose como el municipio donde más se desacelera este tipo de criminalidad.

También destaca Almoradí, con una reducción del 10,7 % en el conjunto de ciberdelitos, y descensos tanto en estafas (-6,9 %) como en otros delitos digitales (-32 %). En El Campello, la caída es del -3,8 %, aunque mantiene estables las estafas.