Un hombre mata a su amigo en una discusión y después finge encontrarlo atropellado en Pilar de la Horadada

El autor del crimen cuando trataba de huir. Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada a un hombre tras simular el hallazgo del cadáver de un amigo para encubrir su asesinato.

El arrestado alertó a emergencias asegurando que la víctima podría haber sido atropellada, pero la investigación desmontó rápidamente su versión.

Según un comunicado de la Benemérita, en menos de 24 horas, los agentes confirmaron que el fallecimiento no fue accidental.

La autopsia y las primeras pesquisas revelaron que se trataba de una muerte violenta, fruto de una agresión con un objeto contundente.

La víctima, un hombre de 31 años y nacionalidad marroquí, fue localizada sin vida en el interior de una gran tubería de cemento situada bajo un tramo de carretera en una salida de la AP-7.

El aviso se produjo sobre las 21 horas del 23 de abril a través del 112.

Se desmonta su versión

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Los resultados de la autopsia fueron determinantes: el fallecido presentaba múltiples golpes compatibles con una agresión, sufrida entre los días 19 y 20 de abril.

Este hallazgo descartó de inmediato la hipótesis inicial del atropello. A partir de ese momento, el Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante centró sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido.

Las sospechas se dirigieron desde el primer momento hacia el hombre que alertó del hallazgo. Su cercanía con la víctima y su presencia en el lugar levantaron las primeras dudas entre los investigadores.

Los agentes se desplazaron a su vivienda, situada a apenas 300 metros del punto donde apareció el cuerpo.

Allí lo localizaron cuando trataba de huir en bicicleta, con sus pertenencias y el pasaporte preparado.

El arma del crimen

La Guardia Civil desplegó una batida en la zona que permitió localizar el arma utilizada en la agresión. Se trataba del mango de madera de una azada, de aproximadamente un metro de longitud.

El objeto, oculto entre la vegetación, presentaba restos biológicos que lo vinculaban directamente con la víctima.

En el registro del domicilio también se halló una navaja de 12 centímetros.

Confesión tras las pruebas

Ante la acumulación de indicios, el sospechoso terminó confesando.

Según su relato, la víctima acudió a su casa con la intención de quedarse a vivir durante una temporada, algo a lo que se negó por la mala relación entre ambos.

La discusión fue subiendo de tono hasta que, siempre según su versión, el fallecido le amenazó con una navaja.

El detenido respondió golpeándole repetidamente con el mango de madera hasta causarle la muerte.

Ingreso en prisión

El arrestado, un hombre de 53 años y nacionalidad marroquí, ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio doloso.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Orihuela, en funciones de guardia, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La denominada operación Yalzaq ha sido desarrollada por el Equipo de Homicidios de la Guardia Civil de Alicante, con el apoyo del Laboratorio de Criminalística y unidades territoriales de Pilar de la Horadada.