El acuerdo de Mercosur entra en vigor: "Ha prevalecido la geopolítica al bienestar de los agricultores de Europa"

Un abuelo acude con su nieto a una tractorada en Alicante. Laurine Maurice

25 años, o dicho en otras palabras, un cuarto de siglo. Esto es el tiempo que han llevado las negociaciones hasta aprobarse finalmente el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y entrar en vigor este 1 de mayo de 2026.

Un acuerdo que ha suscitado mucho revuelo en el sector agrícola, una tensión que ha derivado a manifestaciones multitudinarias y tractoradas impactantes en toda España y Europa.

En sus reivindicaciones, los agricultores critican este acuerdo, que tachan de "competencia desleal", ya que a su juicio no se venderán sus productos bajo las mismas condiciones en las que se comercializarán en Europa productos procedentes de Latinoamérica.

Ante este panorama y tras conocer la entrada oficial en vigor, pese a las manifestaciones, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu confiesa a EL ESPAÑOL su visión de lo que ha llevado a aprobar finalmente el acuerdo.

"Ha prevalecido una vez más la geopolítica al bienestar de los agricultores de Europa". Una estrategia geopolítica que, a su juicio, viene empujada principalmente por los intereses de Alemania: "A día de hoy Europa pierde peso a nivel internacional y era de los únicos países que realmente tenía mucho interés en este acuerdo para plantarle cara a Estados Unidos", asegura.

El tablero geopolítico

A ojos de ASAJA, la ratificación de este acuerdo responde directamente a un escenario político global en el que, según señala Andreu, "Europa está perdiendo muchísimo peso, muchísima fuerza en las decisiones que toman tanto en Estados Unidos como en China como en Rusia". Ante esta pérdida de influencia, asegura, "una alianza con Latinoamérica era muy beneficiosa para la economía de Europa".

El presidente de ASAJA Alicante apunta directamente a las presiones de las grandes potencias industriales dentro de la propia Unión Europea: "El interés de Alemania, sobre todo industrial de Europa está ahogado porque no puede competir contra China y contra Estados Unidos y tienen que buscar una salida y esa salida es Mercosur"

Por lo que concluye, con resignación: "Lógicamente estos intereses han prevalecido"

Cláusulas de salvaguarda

El acuerdo introduce un mecanismo inédito para calmar a los productores locales, y estas son las cláusulas de salvaguarda. Andreu explica así su funcionamiento teórico: "Cuando hay una bajada del 5% de un producto por la sobreoferta derivada de la importación de Sudamérica, de Mercosur, se impondrán unos aranceles para evitar que haya una caída de precio y que dañe al producto local".

Sin embargo, el escepticismo en el sector es máximo. "Vamos a ver qué pasa, porque tenemos ahí pendiente de ver cómo van a funcionar. Es una incógnita", afirma el presidente.

Al ser una herramienta sin precedentes en tratados con terceros países, recalca que "nunca se han puesto estas cláusulas y habrá que ver si son efectivas".

El riesgo fitosanitario

Más allá de los precios, el campo se enfrenta a un peligro silencioso. "No solo es comercial, hay que tener en cuenta el aspecto fitosanitario", advierte tajantemente Andreu

El presidente de ASAJA Alicante exige "controles en frontera mucho más serios" porque "allí hay plagas y enfermedades que aquí no tenemos y que tampoco tenemos los medios de control que allí disponen".

La introducción de estos patógenos, subraya, "sería dañino para nosotros si llegasen esas enfermedades".

La posición de España

Pese a las amenazas, Andreu reconoce que el sector agrícola español podría partir con una ligera ventaja diplomática: "España tiene lazos culturales y económicos desde hace 500 años con Latinoamérica. Eso yo creo que podemos salir un poco favorecidos en el sentido que la posición nuestra es mejor que contra Sudáfrica o incluso contra Marruecos o Egipto".

Aun así, la sombra de acuerdos anteriores planea sobre Mercosur, especialmente el caso marroquí. "Marruecos, por ejemplo... Tras incumplir de forma reiterada y sucesiva el acuerdo comercial, se consiguieron que se pusieran unos límites, pero no se están cumpliendo porque Marruecos no cumple ningún acuerdo y eso nos hace muchísimo daño", denuncia Andreu.

Ante este panorama, los próximos años se presentan como una verdadera prueba de fuego y José Vicente Andreu deja clara la postura de los agricultores alicantinos: "Son incógnitas. Aquí vamos a ver qué pasa. Estaremos muy atentos".