El teniente Ramón controla las 50.000 licencias de armas de Alicante: "Somos estrictos, pero el tiempo nos da la razón"

El teniente Ramón, jefe de la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Alicante. Guardia Civil de Alicante

España es el país más estricto de la Unión Europea en el uso de armas de fuego. Del millón de personas con licencia en el país, la provincia de Alicante aporta más de 51.000 titulares con permiso para su uso.

El número de armas en el territorio es mayor, pues cada alicantino con licencia puede tener varias, sobre todo en una provincia con una gran tradición festera, en la que se utilizan cientos de armas de fogueo, y con gran afición por la caza.

Ya sea para su uso en actividades cinegéticas, en fiestas, en tiro deportivo o en seguridad privada, todas ellas están registradas e identificadas por la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Alicante.

El teniente Ramón, responsable de la unidad, señala que "Alicante presenta una particularidad casi exclusiva: la gran cantidad de armas de avancarga debido a la tradición festera de Moros y Cristianos".

Estas armas también están controladas por los especialistas para evitar que sean modificadas y convertidas en armas de fuego ilegales, ya que podrían soportar varios disparos con munición real.

El número de licencias en España es inferior al del resto de países europeos debido al espíritu del reglamento español, que establece que "la tenencia de armas está prohibida de forma general", sostiene el guardia civil.

Para mantener este estricto control se utiliza una herramienta clave: el Registro Nacional de Armas (RNA).

Este sistema cuenta con información sobre cada propietario y su arma y sirve como mecanismo de alerta para revisar licencias a causa de delitos o conductas violentas.

El depósito de armas de la Guardia Civil de Alicante. Guardia Civil de Alicante

"Para conceder un permiso, los interventores elaboran informes de conducta consultando el registro de penados, los antecedentes policiales y las bases de violencia de género, pero un solo hecho grave, como un homicidio o lesiones graves, es motivo suficiente para denegar la licencia", explica el teniente.

Si un titular comete un delito posteriormente, como amenazas, coacciones, lesiones o robos con fuerza, el RNA alerta automáticamente. A partir de ahí, se valora el caso y, si los hechos evidencian una conducta incompatible con el uso de armas, como acciones violentas o consumo de drogas, se procede a revocar la licencia administrativamente.

España mantiene su línea restrictiva en materia de armas desde el reglamento de 1993, a pesar de las recientes corrientes que abogan por una mayor capacidad de autodefensa.

"No hemos variado, pese a que a veces determinados sectores sí nos han criticado en el sentido de decir: 'oiga, son ustedes muy estrictos'. Sí, pero el tiempo nos da la razón", sentencia.

Salud mental

La Guardia Civil no solo verifica que los solicitantes tengan los conocimientos teóricos y prácticos para hacer uso de las armas, sino que también exige una prueba psicofísica positiva, similar a la del permiso de conducir.

Sin embargo, el sistema no es infalible y uno de los mayores retos del cuerpo es detectar anomalías a tiempo.

Una ayuda indispensable para el cuerpo a la hora de detectar estos indicios está en la colaboración ciudadana para alertar de que un titular no está en condiciones para poseer un arma, pues "quien mejor conoce a la persona es la que está más cerca".

" Tenemos que empezar por los familiares, compañeros o vecinos. Es verdad que hay que superar muchos sentimientos de traición, pero estamos hablando de la vida de una persona y la vida de los que la rodean", resalta.

"Si se observan indicios, como desorientación, consumo de alcohol en dependencias oficiales o conductas anómalas, se solicita un 'contraste'. Se comunica a la Conselleria de Salud para que someta al individuo a un examen médico exhaustivo que determine si puede conservar el permiso", indica el jefe de la unidad.

En general, estos permisos se revisan cada cinco años y, en el caso de los mayores de 67 años, el reconocimiento médico debe renovarse cada tres años.

Gestión de armas

Armas para destruir custodiadas en la Comandancia de Alicante. Guardia Civil de Alicante

Otra de las labores habituales de la unidad es recibir armas antiguas procedentes de herencias o hallazgos que pueden remontarse a épocas pasadas.

Si el arma es legal y el heredero dispone de la licencia correspondiente, el familiar puede quedársela. Sin embargo, como apunta el teniente, "en el 90 % de los casos, al tratarse de armas muy antiguas (80 o 100 años), se opta por su destrucción".

En cuanto a las armas intervenidas tras un delito, quedan a disposición judicial o administrativa (Subdelegación del Gobierno), que determina si deben destruirse o devolverse a su propietario legal.

Crimen organizado

Los agentes abarcan en su labor desde armas del siglo pasado hasta las últimas tecnologías en armamento, con los riesgos que ello conlleva.

Uno de estos riesgos es el uso de impresoras 3D para fabricar armas, un fenómeno monitorizado a nivel europeo.

"Hay determinados materiales plásticos que permiten la construcción de un arma con una impresora 3D, pero en mi experiencia como interventor no he visto ninguna en el quehacer diario", comenta.

Donde el trabajo no cesa es en el tráfico ilegal de armas, que sigue vinculado al crimen organizado.

El teniente subraya que "la delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada, necesita armas por su carácter naturalmente violento" y que gran parte de las que llegan a la provincia provienen del Este de Europa, principalmente de conflictos como la guerra de los Balcanes.