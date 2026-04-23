Una menor hospitalizada al ser atropellada en la acera por un coche en Alicante

Una menor de 14 años ha tenido que ser hospitalizada este jueves al mediodía al ser atropellada por un coche que ha invadido la acera en el barrio del Pau 2 de Alicante, han informado fuentes de la Policía Local a EFE.



El suceso ha ocurrido en torno a las 15:30 horas en la calle Cardenal Francisco Álvarez, cuando el vehículo se ha subido a la acera por causas que aún se desconocen y se ha llevado por delante el banco donde estaba sentada la chica.



Los servicios de emergencias han trasladado a la víctima, de 14 años, al Hospital de San Juan con un "fuerte golpe" aunque "no parece grave", según las mismas fuentes.

El suceso se produce un mes después del atropello mortal a un operario de 42 años mientras trabajaba en una zona de obra en una carretera a la altura de Xixona.

El trágico accidente se produjo sobre las 19:10 horas en una zona de obra en la CV-800 en término de Xixona.

Tras recibir el aviso en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de que un vehículo había arrollado a un trabajador, se envió inmediatamente personal sanitario, pero la víctima terminó falleciendo.

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