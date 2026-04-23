Herencias y custodia compartida: el precio de no recuperar el Derecho Civil Valenciano

El síndic del PP Fernando Pastor, sentado, habla con Victor Soler y Alfredo Castelló en la junta de este lunes. José Cuéllar Les Corts

La reforma de la Constitución Española avanza en Madrid, pero la agenda valenciana sigue estancada en los despachos de Les Corts. José Ramón Chirivella, presidente de la asociación de Juristes Valencians, ha alertado sobre la urgencia de aprovechar el actual escenario legislativo para recuperar las leyes civiles propias.

"Se ha aprobado la cuarta reforma constitucional y la primera de carácter territorial", explica Chirivella respecto al cambio que da un senador a la isla de Formentera. Para el jurista, este avance en Baleares demuestra que "es posible obtener consensos" incluso en una sociedad políticamente polarizada.

Sin embargo, el contraste con la Comunitat Valenciana es, a su juicio, "lamentable". Mientras la reforma balear se ha tramitado en apenas seis meses, la propuesta valenciana para recuperar la capacidad legislativa civil sigue sin defensores en Madrid.

"Aún no se han designado los diputados que deben defender la reforma constitucional en el Congreso", denuncia Chirivella con firmeza. El jurista señala directamente a la gestión del grupo popular en el parlamento autonómico: "Nando Pastor no está justificando por qué no se designan a esos diputados, algo que resulta incomprensible".

Chirivella recuerda que esta reivindicación cuenta con un "inmenso consenso" desde 2020, respaldado por sindicatos, empresas, colectivos profesionales y la gran mayoría de ayuntamientos. Por ello, utiliza un símil empresarial para explicar el bloqueo: "Es como si en una empresa el consejo de administración toma un acuerdo y el presidente o el consejero delegado no lo ejecuta".

La ausencia de este marco legal propio tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Chirivella destaca la importancia de tener leyes de sucesiones "modernas que den libertad a la hora de testar". Según el jurista, el derecho foral permitiría a las familias valencianas organizar sus herencias de una forma mucho más flexible y adecuada a la realidad actual.

Otro punto crítico es la custodia compartida. Chirivella defiende la necesidad de una "normativa clara" que sustituya a la actual dependencia de criterios jurisprudenciales. Recuperar la ley valenciana supondría contar con una "fórmula moderna y social" para los conflictos familiares.

En el ámbito económico, la pérdida de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano también supone un alto precio. Chirivella explica que esta norma permitía que la separación de bienes fuera el sistema por defecto, algo vital para los autónomos y profesionales.

"Es una manera de garantizar que el patrimonio personal o familiar no se vea contaminado" por los riesgos de los negocios, señala el presidente de Juristes. Este aspecto es fundamental en una autonomía donde el 97 % de las empresas son familiares.

Finalmente, el jurista subraya el impacto en el sector agrario. El derecho civil valenciano ofrece herramientas para gestionar la "pervivencia de los cultivos" y evitar el "tradicional minifundismo valenciano", permitiendo que las tierras pasen a quienes realmente las trabajan. Chirivella insiste en que el presidente de la Generalitat debe "liderar esta reivindicación que es beneficiosa para los valencianos".