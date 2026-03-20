La nueva web de Mares Circulares refuerza la lucha contra la basura marina en la costa de Alicante

El programa ambiental de Coca‑Cola estrena portal más visual e intuitivo, con datos actualizados, materiales educativos y recursos para que municipios y centros alicantinos se sumen a la protección del Mediterráneo. Más información: Mares Circulares busca premiar las soluciones que ayuden a la conservación de los océanos

La nueva web de Mares Circulares de Coca‑Cola se presenta como el escaparate renovado de uno de los programas de referencia en la lucha contra la basura marina en España y Portugal, con especial impacto en el litoral mediterráneo y, muy particularmente, en la provincia de Alicante.

El rediseño de la web de Mares Circulares apuesta por un formato más visual e intuitivo, que prioriza mapas interactivos, datos en tiempo real y contenidos pedagógicos para explicar con mayor claridad el propósito del programa: “conectar océanos, territorios y personas por un futuro resiliente y sostenible”. La plataforma agrupa ahora, en un solo espacio, los resultados anuales del proyecto, los materiales descargables y las historias de las entidades locales que colaboran desde 2018 en la limpieza de costas, fondos marinos y entornos acuáticos.

En la provincia de Alicante, donde el turismo de sol y playa convive con una creciente preocupación por la huella del plástico en el Mediterráneo, la nueva web se plantea como herramienta clave para seguir el rastro de las actuaciones en arenales y puertos de la demarcación levantino‑balear. Desde limpiezas con voluntariado hasta campañas educativas en centros escolares, el portal permite localizar intervenciones, consultar cifras y descargar recursos adaptados a docentes, administraciones y colectivos ciudadanos.

Resultados acumulados y sello científico

Mares Circulares nació en 2018 como la gran apuesta de Coca‑Cola en España y Portugal para abordar, desde la economía circular, el problema de la basura marina a través de cuatro grandes ejes: intervención y voluntariado, sensibilización y formación, ciencia e innovación, y, desde 2022, biodiversidad y cambio climático.

Entre 2018 y 2025, el programa ha desarrollado 939 actuaciones en playas y entornos acuáticos, ha implicado a 61.670 voluntarios y ha permitido retirar más de 3.025 toneladas de residuos, de las que 33 toneladas corresponden a envases PET, gracias a una red de 286 municipios y más de 1.100 entidades colaboradoras.

Solo en 2025, Mares Circulares sumó 139 limpiezas con voluntariado en España y Portugal, 14 puertos pesqueros activos y 110 barcos implicados en la denominada “pesca pasiva” de basura marina, retirando 350 toneladas de residuos y 1,92 toneladas de PET, con más de 7.000 voluntarios y 7.230 personas formadas y sensibilizadas.

Buena parte de estos datos se integran en las 66 playas monitorizadas en España y Portugal que nutren el Programa de Seguimiento de Basuras Marinas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), lo que refuerza el valor científico de la iniciativa y su utilidad para administraciones y comunidad investigadora.​

Alicante, laboratorio de economía circular

Aunque Mares Circulares tiene alcance ibérico, el litoral alicantino se ha consolidado como uno de los escenarios más activos del programa, con actuaciones periódicas en playas y en puertos pesqueros del Mediterráneo que nutren de datos al seguimiento estatal de basuras marinas.

En paralelo, el proyecto ha impulsado limpiezas especiales en la Comunidad Valenciana, como la intervención en 2025 en la ribera del río Turia, que le valió a Mares Circulares el Premio Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana por su contribución ejemplar a la protección ambiental.

A nivel local, municipios costeros de la provincia de Alicante vienen acogiendo jornadas de voluntariado y sensibilización asociadas a la campaña, en colaboración con ayuntamientos, clubs náuticos, asociaciones deportivas y ONG ambientales, que incorporan charlas sobre reciclaje, economía circular y la problemática de las colillas y microplásticos.

La nueva web incorpora buscadores y filtros territoriales que facilitan identificar qué playas han sido intervenidas, qué entidades participan en cada actuación y cómo sumarse como voluntario o centro educativo desde comarcas como la Marina Alta, la Marina Baixa, l’Alacantí o el Baix Vinalopó.

Entre las principales novedades, la web de Mares Circulares ofrece ya para descarga el Dossier 2025‑2026, que recopila resultados, alianzas y próximos pasos del programa, así como indicadores clave de residuos, monitorizaciones y objetivos en economía circular. El documento detalla cómo el proyecto trabaja con más de 1.200 organismos -desde el MITECO a fundaciones como Ecomar, Chelonia, Vertidos Cero o la Fundación Aula del Mar Mediterráneo- y qué papel desempeñan en playas, reservas marinas y puertos.

La otra gran pieza descargable es la guía educativa sobre “bosques sumergidos”, un material divulgativo que traslada al aula el trabajo de conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo, especialmente en zonas como Málaga, Granada y Almería, pero con lecciones extrapolables al litoral alicantino.

La guía explica, en lenguaje accesible para docentes y alumnado, por qué estas praderas son un sumidero de carbono azul, cómo actúan como barrera natural frente a temporales y qué acciones cotidianas pueden emprenderse para proteger la biodiversidad marina y mitigar el cambio climático.

2026: una nueva etapa

El dossier avanza que 2026 será un año de transición hacia una nueva etapa del programa, con renovados ejes de actuación que mantendrán la esencia de Mares Circulares pero reforzarán la conservación y regeneración de ecosistemas, así como la innovación en soluciones circulares para el PET recogido en limpiezas con voluntariado. Entre las novedades previstas destacan las “bio‑intervenciones”, actividades de sensibilización ambiental activa en las que, además de retirar residuos, se actúa sobre especies invasoras y se facilita la recuperación de la biodiversidad en ecosistemas acuático‑terrestres conectados.

El programa también impulsará proyectos piloto en infraestructuras portuarias con soluciones basadas en la naturaleza para atraer y regenerar la biodiversidad marina, además de profundizar en la aplicación del Protocolo de pesca pasiva de basura marina del MITECO junto a cofradías y autoridades portuarias.

Para una provincia como Alicante, con una densa red de puertos deportivos y pesqueros y con la presión turística como telón de fondo, estas líneas de trabajo se presentan como una oportunidad para convertir al litoral en escaparate de buenas prácticas en economía azul y gestión sostenible de residuos.