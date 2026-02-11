Detienen a un hombre por amenazar y golpear con una pistola a otro tras una pelea en Elda

Un hombre de 58 años de edad ha sido detenido por amenazar y golpear con una pistola a otro en la cabeza tras una pelea en Elda.

La víctima denunció ante la Policía Nacional que había discutido con un hombre en el interior de un local y que este en un momento dado sacó de entre sus ropas una pistola que a simple vista parecía real y tras apuntarle realizó dos detonaciones, percatándose en ese instante que se trataba de un arma de fogueo.

Tras ello, le amenazó diciéndole que "la próxima vez las balas serán de verdad", para después golpearle en la cabeza con el propio arma y dejar sangrando al hombre.

Debido a las lesiones que presentaba la víctima, fue asistida por los agentes y trasladada posteriormente al hospital. Además, en el lugar se localizaron dos casquillos de bala que pertenecían al arma utilizada por el presunto autor.

Tras las investigaciones practicadas por los agentes, se pudo determinar la identidad del presunto autor de los hechos, siendo localizado y detenido, llevándose a cabo dos registros, uno en un local que regentaba y otro en su domicilio.

Allí los agentes intervinieron diversas armas de fuego como un revólver, una carabina y una escopeta, además de abundante munición de diverso calibre y cuatro táser.

El detenido está acusado de delitos de lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas y tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.

Pelea contra ladrón armado

Otro suceso reciente relacionado con armas de fuego fue el enfrentamiento de un vecino de Alicante contra un ladrón que había entrado en su vivienda armado con una pistola y a quien consiguió desarmarlo y lograr que desistiera en su asalto.

Su denuncia llevó a una investigación policial que ha acabado con la detención de una banda de cinco personas y la intervención de cinco armas de fuego.

La investigación policial que ha terminado con el arresto de cuatro hombres y una mujer de entre 39 y 49 años, cuatro en Alicante y uno en Elche, se inició tras la llamada de alerta de la víctima.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a la vivienda, además de hallar el arma municionada y en condiciones de ser disparada, también hallaron en el lugar un rollo de cinta plástica de embalaje y una bolsa de bridas con las que tenían intención de maniatarlo.