Alicante cierra 2025 con casi 200 casos de acoso escolar: "Deberían tener redes sociales a partir de los 16"

Imagen de archivo de un niño que sufre acoso escolar.

Alicante cierra 2025 con casi 200 casos de acoso escolar en un curso marcado por el aumento de la violencia digital y la inteligencia artificial.

Avalcae (Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar) contabiliza 194 casos de solicitudes de ayuda por menores de edad en toda la provincia.

El desglose por tipología muestra que el acoso escolar a través de redes y entornos digitales (ciberbullying) es la modalidad más frecuente. De los 194 casos contabilizados, 100 corresponden a ciberacoso.

En segundo lugar se sitúa el acoso escolar de tipo físico, con 51 casos, mientras que el acoso psicológico suma 43 expedientes.

Esta cifra sitúa a Alicante como la segunda provincia de la Comunitat Valenciana con más casos, solo por detrás de Valencia (216) y por delante de Castellón (88).

El análisis municipal permite identificar una mayor concentración de casos en las grandes ciudades.

Alicante ciudad encabeza el listado provincial con 67 casos, seguida por Elche, que registra 32, y Torrevieja, con 29.

Por detrás se sitúan Orihuela, con 22 casos, y el conjunto de otros municipios de la provincia, que suman 44 expedientes, según Avalcae.

Efecto IA

Su informe sobre la evolución del acoso escolar y el ciberbullying entre 2024 y 2025 refleja "un punto de inflexión en la convivencia escolar".

Y deja una conclusión clara: "El aumento total de casos se debe principalmente a la digitalización de la violencia".

"El ciberacoso ya no es un fenómeno aislado, sino que se ha convertido en la herramienta principal de exclusión", lamentan.

Los acosadores se esconden tras las pantallas y aprovechan nuevas tecnologías como la IA generativa para crear "contenido degradante" mediante imágenes trucadas (deepfakes).

El coordinador general de Avalcae, Francisco Sorolla, comenta que son los padres los que "tienen la culpa de dejar que los niños tengan un smartphone y entren en esas redes sociales tan peligrosas".

"A nadie se le ocurriría dar las llaves de un coche a un niño de nueve años, pero sí que les dejan meterse en las redes sociales", compara.

"Deberían entrar en las redes sociales a partir de los 16 años, que es lo que ha dicho la ONU y la Unión Europea", asegura.

En cuanto a la violencia física, a pesar de que el número de víctimas presenciales no aumentó, la intensidad de las agresiones físicas registradas fue mayor que en el periodo anterior.

Perfil de víctima

Avalcae resalta que las edades de mayor riesgo son las comprendidas entre los 10 y los 12 años (1.º de la ESO).

Los principales motivos de acoso son el aspecto físico (71,9 %), la orientación sexual y las diferencias culturales. Además, el acoso suele ser realizado por grupos de dos a cinco personas, "lo que dificulta la defensa de la víctima", indican desde la asociación.

"El aumento del ciberbullying sugiere una necesidad urgente de regular el uso de dispositivos en centros educativos y fomentar la formación en ética digital", apuntan.

"La intervención de los testigos (compañeros que no participan, pero observan) sigue siendo la clave para frenar el 90 % de los casos", concluyen desde Avalcae.