Carlos Mazón: "El Gobierno de España vuelve a negar a la provincia de Alicante el agua que merece y necesita"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, critica que el Gobierno de España "vuelve a negar a la provincia de Alicante el agua que merece y necesita" tras rechazar la reforma y arreglo urgente del embalse de San Diego, "que es la clave de que el agua del Júcar al Vinalopó pueda fluir hacia los regantes", afirma el 'popular'.

Así se ha pronunciado tras conocer que el Gobierno central no acometerá las obras necesarias para reformar el embalse de San Diego en Villena, infraestructura vital para el correcto desarrollo del Trasvase Júcar-Vinalopó. En este sentido ha señalado que “no contentos con paralizar 26 veces de manera política e injustificable el Trasvase Tajo-Segura, ahora nos quieren paralizar el Trasvase Júcar-Vinalopó”.

El jefe del Consell ha destacado que “mientras desde la Generalitat Valenciana ya estamos gestionando en tiempo récord todas las obras del postrasvase y ejecutándolas con una inversión de más de 30 millones de euros en los tramos 1 y 2, el Gobierno de España nos dice que no se puede embalsar agua en San Diego porque la reforma no es prioritaria” por lo que no podrá discurrir el agua por esas obras.

Mazón ha señalado que “el Gobierno de Pedro Sánchez nos está ninguneando, nos niegan los trasvases, las canalizaciones, el agua que necesita la provincia de Alicante”. “Desde la Comunitat Valenciana -ha añadido- “no admitimos ni una excusa más porque lo que ha ocurrido con el embalse de San Diego es impresentable”.

Estudio

Durante su intervención en la presentación del estudio de ‘Vertebración Ferroviaria de la provincia de Alicante’ el jefe del Consell ha apostado por la unidad de acción entre entidades e instituciones para dotar a la provincia de Alicante de las infraestructuras ferroviarias necesarias, desde el rigor. porque “se ha demostrado demasiadas veces que invertir en Alicante es un acto de retorno a la economía española y de la Comunitat”.

Carlos Mazón ha destacado de que se trata de “un estudio solvente y serio “que muestra las carencias y deficiencias en materia de infraestructuras provocadas por la programación tardía del gobierno de España. En este sentido ha resaltado que “desde la Generalitat estamos desbloqueando infraestructuras que estaban olvidadas como el tranvía Denia-Benidorm o el tranvía Denia-Gandía. Igualmente, se ha referido a la puesta en marcha del tranvía de Elche y la intermodal de Alicante “que eran una deuda y que estamos cumpliendo con un compromiso muy serio”.

De igual manera, ha manifestado que "mientras fuimos los últimos de los merecedores en recibir la línea de Alta Velocidad, somos los primeros en aportar rentabilidad al AVE". Asimismo, ha destacado que, recibiendo los últimos la ampliación del Aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández, “somos los primeros en devolver rentabilidad al PIB nacional con la entrada de divisas, gracias al turismo”. Es por esto por lo que “cuando hablamos de infraestructuras, no estamos hablando simplemente de unos números de licitación”.

Contenido del Estudio

Este estudio incluye varias recomendaciones clave para la mejora de la red ferroviaria de la provincia de Alicante entre las que destacan la duplicación del túnel de Elche, que solo cuenta con una vía, para mejorar la frecuencia y operatividad del servicio de cercanías entre Alicante y Elche; acelerar las obras de la Variante de Torrellano, reduciendo el plazo de ejecución de 10 a seis o siete años; y la conexión con el Aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández con las ciudades de Elche y Alicante.

Asimismo, incluye la sugerencia de incorporar el tráfico de pasajeros en el Corredor Mediterráneo, optimizando su uso para no limitarlo únicamente al transporte de mercancías y la inclusión de ramales que conecten con el proyecto del Tren de la Costa, mejorando la conectividad en la provincia.

El president de la Generalitat ha asistido a la presentación el estudio de ‘Vertebración Ferroviaria de la provincia de Alicante’ realizado por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA), la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la Cámara de Comercio de Alicante y Hosbec. Un acto al que también han asistido el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.