La familia de Lasa y Zabala pide en Alicante que sean reconocidos como víctimas del terrorismo

El 15 de octubre de 1983 el GAL secuestraba a los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Cuatro décadas después, su familia les rinde homenaje en Busot, Alicante, donde fueron enterrados en cal viva y piden que sean reconocidos como víctimas del terrorismo.

Una comitiva llegada desde Tolosa, la localidad natal de Lasa y Zabala, ha salido a las 4.30 horas de la madrugada en cuatro furgonetas y ha llegado poco antes de las 14 horas a la Foia de Coves de Busot. Allí han recorrido un pequeño sendero hasta llegar al punto exacto de la fosa de unos seis metros de profundidad donde se encontraron los restos de sus familiares en 1995.

Allí han plantado un algarrobo, como símbolo de la supervivencia frente a cualquier inclemencia, y han realizado una ofrenda floral María Rosario y Asun Lasa y Pilar Zabala, tres de las hermanas que han participado en el acto de la Fundación Egiari Zor. Este es el primero de los actos con los que esta agrupación recuerda el que está considerado como primer atentado de los GAL.

[Las hermanas de Lasa y Zabala piden para todas las víctimas el mismo trato que a las de ETA]

El carácter político de este homenaje lo han puesto el alcalde de Tolosa Andu Martínez de Rituerto, de EH-Bildu, y el miembro de Sortu Haimar Altuna, entre otros. La ofrenda de rosas blancas y rojas ante dos fotografías de las víctimas la han acompañado de varias ikurriñas y una gran bandera independentista catalana.

Martínez de Rituerto ha defendido la "reparación integral de todas las víctimas" del terrorismo, incluidas las familias de Lasa y Zabala, "que no tienen esa condición reconocida oficialmente por parte del Estado español". Así, ha calificado de "crueldad más inhumana" la muerte de Lasa y Zabala, entonces de 20 y 21 años, y ha pedido que "no caiga en el olvido".

Altuna ha asegurado que desde el fin de ETA "la sociedad vasca ha avanzado hacia la paz y la convivencia". Y ahí ha afirmado que la izquierda aberzale "ha dado pasos firmes y sinceros para intentar curar las heridas y reconocer el dolor de todas las víctimas".

[¿Qué era y qué hizo ETA? Guía para jóvenes sobre la banda terrorista que ensangrentó España]

Pilar Zabala ha explicado a Efe que las dos familias esperan "un sincero acercamiento (del Estado) reconociendo lo que ocurrió aquí", incluyendo la declaración de que su hermano y Lasa son víctimas del terrorismo. Con la elección del algarrobo ha querido "visibilizar un futuro en paz, con una justicia justa, en convivencia democrática y con la defensa de los derechos humanos".

Es la segunda vez que acude a este "dramático" lugar desde que lo hiciera en 1995, justo cuando se supo que los cuerpos hallados diez años antes eran de Lasa y Zabala. "Desde entonces, venir a Alicante no es grato" e, incluso, durante décadas no ha querido pronunciar el nombre de Busot porque "se me congelaba el estómago y el corazón", ha asegurado. Asun Zabala ha calificado de "inhóspito" este paraje, y ha sostenido que el homenaje trata de transmitir "energía en positivo".

De 1983 a 1995

Del secuestro en Bayona el 15 de octubre no se supo nada más hasta tres meses después. Entonces un comunicado remitido a Radio Alicante anunciaba que ambos habían sido asesinados por los GAL, aunque entonces no se le otorgó credibilidad. Pasó un año y un cazador localizó dos cadáveres el 20 de enero de 1985 que permanecieron en el cementerio de Alicante hasta que en 1995 se confirmaron las identidades.

[General Galindo, azote de ETA y jefe militar de los GAL]

La Audiencia Nacional condenó en abril de 2000 a 71 años al exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; a 69 años al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo; y los mismos años al teniente coronel Ángel Vaquero. También fueron sentenciados a 67 años y 8 meses de prisión los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo, autores materiales del crimen.

Sigue los temas que te interesan