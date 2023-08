El campeón ilicitano Kiko Martínez cuelga los guantes

Jornada triste, pero también de orgullo, para el deporte de la provincia de Alicante. Uno de sus grandes campeones, Kiko Martínez ‘La Sensación’, ha anunciado, a través de las redes sociales, su retirada del boxeo profesional, poniendo fin a sus 37 años a una carrera repleta de éxitos y títulos.

El púgil de Torrellano ya deslizó en el pasado mes de abril, tras la derrota ante Reiya Abe en Japón, la posibilidad de colgar de forma definitiva los guantes, decisión que confirmó este domingo por la noche.

“Quiero anunciar que es el momento de decirle adiós al boxeo e irme sano de este hermoso deporte que tanto amo”, afirmó el seis veces campeón de Europa y cuatro del Mundo. Kiko es, además, leyenda del deporte español y del boxeo, ya que es junto a Javier Castillejo el único que ha levantado el cinturón Mundial en dos pesos distintos: supergallo y pluma.

[Honor y gloria para Kiko Martínez: la leyenda del boxeo español cae en Tokio y apunta al adiós]

“Hace 24 años le pedí a mis padres que me apuntaran a boxear y hasta el día de hoy no he parado ni un solo día con el objetivo de ser campeón del Mundo y de comprarme mi casa”, explica con serenidad Kiko Martínez en el vídeo en el que anuncia su retirada.

El campeonísimo español se marcha feliz, relajado y orgulloso de su profesión. “Es increíble lo que he vivido en el deporte del boxeo y todas las aventuras que me ha dado”, reflexiona el ya ex púgil, quien ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, amigos y esposa, así como a todos los patrocinadores y marcas que estuvieron a su lado “en las victorias y en las derrotas”.

“Un abrazo y gracias a todos”, sentencia Kiko Martínez como broche a su despedida. El adiós del deportista ha provocado infinidad de reacciones en el mundo del deporte nacional. Ex compañeros y rivales han elogiado la carrera de un deportista ejemplar que supo reinventarse en varias ocasiones para seguir brillando.

El ilicitano se despide del ring profesional tras haber sumado 44 victorias (31 por KO), 12 derrotas y dos nulos, pero sobre todo con el reconocimiento unánime del mundo del deporte a su carrera, repleta de homenajes, como los que le dedicó la ciudad de Elche hace unos años o los que ha recibido de forma regular por parte de su equipo, el Elche CF, cuyos colores ha lucido en los cuadriláteros de medio plantea.

