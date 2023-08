Un senderista encuentra un cadáver en descomposición en un pueblo de Alicante

Un senderista ha encontrado un cadáver en descomposición mientras hacía una ruta por Busot, una pequeña localidad montañosa de unos 3.000 habitantes situada en el interior de la provincia de Alicante.

El hallazgo fortuito que avanza este medio tuvo lugar este pasado miércoles 16 de agosto cuando esta persona los localizó, avanzan fuentes de la investigación, en un camino de difícil acceso.

Al lugar, uno de los senderos no homologados que ascienden hasta la transitada sierra del Cabezón de Oro, primero acudió una patrulla de la Policía Local tras el aviso al 112, apuntan por su parte fuentes municipales.

Tras ella, se personó la Policía Judicial de la Guardia Civil y el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver, el cual ha tenido que ser trasladado hasta el Instituto Forense en helicóptero, dado lo impracticable del terreno, añaden estas fuentes.

La Guardia Civil ya está investigando este suceso, el cual no se descarta que haya sido un homicidio. De momento, se desconoce la identidad de la víctima al no portar ninguna documentación. Por lo que ha podido averiguar este medio, la persona fallecida sí que llevaba ropa puesta en el momento de su hallazgo, unos vaqueros y "unas zapatillas normales", por lo que en principio no se sostiene que hubiera salido a hacer senderismo.

[Confirman que uno de los cadáveres hallados en Elche estaba esposado y con restos de cinta americana]

Otras de las informaciones relevantes apuntan a que el cuerpo llevaría, como mínimo, un mes desde el fallecimiento, un dato que tendrá que contrastar los forenses encargados del caso.

Y es que no se ha encontrado todo el cuerpo, por lo que unas de las líneas de investigación apuntarían a que parte de mismo ha sido destrozado por los animales que habitan en este lugar de montaña.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan