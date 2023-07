Puig se despide regando a la prensa con un supuesto informe para inversores que es una revista de "autobombo"

La mayoría de los responsables de los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana han recibido en los últimos días, algunos incluso en su domicilio particular, una revista editada por Presidencia de la Generalitat Valenciana bajo el título "The place to be" (El lugar para ser) con los supuestos logros de los últimos ocho años del Gobierno de Ximo Puig (PSOE) en la Comunidad hasta la victoria de Carlos Mazón (PP) el pasado 28M.

Se trata de una revista que en marzo se vendió como un documento "para inversores" que dice presentar "una mirada amplia sobre las oportunidades que brinda la Comunitat Valencia para el desarrollo de proyectos empresariales y también para alcanzar la mejor calidad de vida". Sin embargo, y pese al título, no parece dirigido al mercado internacional ya que está íntegramente escrito en castellano.

De hecho, a muchos periodistas les ha sorprendido recibir esta revista por segundo vez porque ya la recibieron el pasado mes de marzo cuando se presentó. Entonces se vendió como "Una profunda radiografía de la Comunitat Valenciana como tierra de oportunidades".

En ella se abordan los diferentes sectores económicos, desde la agricultura a la industria pasando por la movilidad verde. Y también las posibilidades de innovación: la Agencia Valenciana, los institutos tecnológicos, los parques científicos, el Distrito Digital o la Marina de Empresas.

Además, tiene capítulos específicos de las universidades, los puertos y aeropuertos, las carreteras e infraestructuras e incluso el turismo, la gastronomía, el deporte, los museos y los conciertos.

Pero lo que más ha indignado a muchos de los que la han recibido es el capítulo 9, The place to live, en el que se enumeran los supuestos logros del Gobierno Botánico de Ximo Puig en los últimos ocho años como si antes de su ejecutivo la Comunidad Valenciana no hubiese existido o no mereciera mención.

En este capítulo se habla de "estabilidad institucional y diálogo social" y se incluye un gráfico obre la "evolución temporal del índice global de calidad de vida" en el que se observa el despegue de la región a partir de 2015: "Todos los indicadores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana experimentan una sostenida mejoría desde 2015", afirma expresamente antes de pasar a comparar los datos con gobiernos anteriores.

Así, evalúa el aumento de docentes desde ese año, las 507 actuaciones en Educación desde entonces, la inversión pública en Sanidad desde que Puig llegó al Gobierno autonómico, la tasa de desempleo en los últimos 8 años o los recursos invertidos en Igualdad desde esa época.

El envío masivo de la revista iba acompañado de una carta personalizada desde de la Dirección General de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana.

