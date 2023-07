Por qué las tortugas desovan ahora en el Mediterráneo y antes no y por qué es crucial que no las molestes

Ya lo decían fuentes del Oceanogràfic esta semana: "Nunca se han registrado tantos anidamientos en las costas de la Comunitat Valenciana en tan solo una semana. Y mucho menos a inicio de la temporada". Y es que, en lo poco que llevamos de verano, las tortugas marinas, especie protegida y en peligro de extinción, ya han puesto nidos en Dénia, Gandía, lo han intentado en las playas de Orihuela y Oliva, y en la madrugada de este lunes, una cuarta tortuga ha desovado 78 huevos en Elche. Con este último anidamiento, suman ya 331 huevos en los últimos días, una cifra que supera todos los registros anotados con anterioridad en la Comunitat Valenciana.

"Lo de este año es totalmente inesperado, no se esperaba que hubiera tantos nidos", explica a EL ESPAÑOL De Alicante Mariana Saubidet, veterinaria de la fundación en el área de conservación que estuvo en la actuación de la playa de Arenales del Sol. "Siempre tenemos que estar en alerta porque en cualquier momento nos pueden avisar de que vuelven a poner", afirma. Y siempre va a ser por la noche "porque buscan la oscuridad del verano para la ovación", señala.

"Para ir a Elche nos llamaron a la una de la madrugada", avanza, "y llegamos desde Valencia casi 2 horas después". "Tenemos un tiempo de reacción de 15 minutos desde que recibimos el aviso para ir al Oceanogràfic a recoger el material", añade.

Los huevos del nido de Elche.

En este último caso, se activó el protocolo de actuación de la Red de Varamientos gracias a la llamada de los operarios de limpieza, que avisaran a la Policía Local de Elche y estos al teléfono de Emergencias 112, tras encontrar una tortuga en la arena de la playa.

"Nosotros insistimos en las campañas de que los particulares también tienen que llamar al 112", como de hecho ya están haciendo. Además de avisar, ¿qué más se puede hacer para protegerlos? Le preguntamos. "Es importante que no molesten a animal, que no lo toquen y que no hagan fotos con flash si es de noche", asevera.

[Una tortuga marina deposita 80 huevos esta madrugada en la playa de Dénia]

A este respecto, recuerda que precisamente "eso pasó con una tortuga hace una semana, que iba a poner huevos en Torrevieja y se marchó al agua sin ponerlos", se lamenta. Sin olvidar también que, los curiosos que se acerque demasiado a estos reptiles, "corren el peligro de que les muerdan, porque no dejan de ser animales salvajes", así que "mejor no tocar".

¿Por qué ahora vienen?

Años atrás había dos tortugas que ponían un nido en la Comunidad Valenciana, sostiene Saubidet, "pero desde hace 5 años, todo ha cambiado", dice. Es, de hecho, el primer año que acuden tantas al litoral valenciano, y al español, en general.

La costa española no es, de hecho, la zona de anidamiento recurrente, ya que las tortugas del Mediterráneo suelen anidar en las costas de Grecia y Turquía, más cálidas, "pero por el calentamiento global se están acercando más al Atlántico, algo muy raro porque suelen tener atracción por la playa donde han nacido". Con todo, esta veterinaria afirma que "se cree que aquí buscan más frío", por lo que "es interesante ver si España se convierte en una zona común".

Este proyecto para proteger y hacer aumentar las tortugas marinas arrancó en 2014 y, junto con el equipo de la Fundación Oceanogràfic, también participan profesionales de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de València (UPV) gracias al apoyo económico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Sigue los temas que te interesan