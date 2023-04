El surrealista ticket de un restaurante de Valencia insultando a una clienta vegana: "Lamentable"

Una opinión vertida por un restaurante de Valencia en la factura que entregó a una clienta que pidió unos espagueti sin carne se ha vuelto viral en las redes sociales, después de que la mujer lo colgase en Instagram y la cuenta de Twitter @soycamarero la difundiese con el escueto comentario: "Lamentable".

Según relata, "los espaguetis que inicialmente había pedido mi amiga eran de champiñones con queso sin carne", pero "resulta que ese plato estaba fuera de carta". Sin embargo, continúa, "nadie nos lo ha dicho y sin consultar han sacado esto, espaguetis con tomate sin más. Que pretendían cobrarnos al precio de los otros cuando esto sinceramente... Tienen mejor pinta los que hago yo en mi casa".

Aquí os dejo las historias que compartió la cliente ayer en su insta junto al ticket. pic.twitter.com/OuELsNtmfV — Soy Camarero (@soycamarero) April 29, 2023

Lo que no se esperaba es que en la cuenta que le entregaron al final este plato, "spaguetti boscaiola", viniese identificado con la frase: "Sin carne para la rompe bolas". La cita aparece en el lugar habitualmente reservada para los comentarios o añadidos al plato. Así, también se puede leer cómo el plato de trufas con puré de patatas viene matizado como "Torreznos aparte".

[La sorprendente reseña al restaurante de MasterChef que se ha hecho viral: "Llevo sin dormir 3 días"]

De hecho, el trato recibido no ha sido la única queja de esta mujer sobre la comida del local. En este último plato señala: "15 euros por un plato de puré de patatas con huevos, torreznos y trufa rallada. ¿Veis la trufa? Yo tampoco".

La propia afectada ha colgado también el ticket en Twitter citando a la televisión autonómica valenciana (À Punt), y allí explica que le dijeron después de pedir el plato que no llevaba trufa "porque no es temporada". También califica los precios de "abusivos" para "una calidad mediocre", y asegura que no hubo "ni una disculpa por parte del camarero, eso ha sido lo peor".

@apuntnoticies quan demanes que t'adapten un plat per a que siga vegetarià i al cambrer li pareix massa molèstia: "Espaguetis sin carne para la rompebolas." pic.twitter.com/NmM25MH41v — Carme sense N. (@CarmeSenseN) April 28, 2023

Lo cierto es que la publicación de @soycamarero lleva casi 35.000 me gusta y ha provocado un encendido debate sobre la forma de obrar del restaurante. la mayor parte de las opiniones destacan que su forma de actuar ha sido inadecuada, aunque algunos que sostienen que, si un plato no es del gusto de uno, debe pedir otra cosa (algo que parece que la chica ya hizo desde un primer momento).

Si puedes, no debes. — Vorph 36 (@TheV0rph) April 29, 2023

Sigue los temas que te interesan