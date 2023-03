Gutiérrez acusa a Mamen Peris de ser el "remake" de Carolina Punset, que cobra de Puig por perjudicar a Cs

El diputado provincial de Infraestructuras de Alicante, Javier Gutiérrez, no está dispuesto a callarse ante los ataques de la dirección autonómica de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad Valenciana, el PSPV-PSOE y Compromís en la institución provincial, que exigen el cese de los 8 asesores por el Reglamento de la Diputación.

Uno de esos asesores es el exsecretario de Acción Institucional, César Martínez, que anuncia a este diario que la próxima semana también causará baja en Cs como concejal de Alfaz del Pi, dejando el acta porque no influirá en el gobierno municipal. "Será la antesala de lo que hagan muchos compañeros en muchos municipios en las próximas semanas", explicó Martínez.

Respecto a los asesores, Gutiérrez afirma que "es algo que ya sabíamos porque yo fui, junto con Adrián Ballester, quien redactó ese reglamento. Se ceban en personas que están trabajando en proyectos importantes de la provincia porque no pueden hacerlo con Julia Parra y conmigo. No piensan en los alicantinos, sino en sí mismos".

[Cs implosiona en Alicante y pierde su principal músculo institucional a dos meses de las elecciones]

"Pero vamos, es una historia que se repite porque en Cs todos sabemos quién es Mamen Peris y qué hizo en Alboraya con el PP de Manolo Álvaro, con sus compañeros tránsfugas de UPALB y con los fundadores de Cs en la localidad valenciana. Ese es el bagaje político de Peris", afirma Gutiérrez.

Para declarar: "Mamen Peris es la versión 2.0 o el remake de Carolina Punset, que se lideró Cs en la Comunidad Valenciana, se convirtió en tránsfuga de Cs en el Parlamento Europeo, y ha terminado a sueldo de Ximo Puig como 'comisionada para asuntos europeos e iniciativas estratégicas Generalitat Valenciana en Presidencia' de la Generalitat desde 2019. Estoy esperando qué sueldo le pone Ximo Puig a Mamen Peris cuando acabe con Cs".

Para Gutiérrez no hay ninguna duda de que ambos, "Ximo Puig y Mamen Peris han pactado un ataque frontal a la Diputación de Alicante. De hecho, cuando se archivó mi primer expediente fue Peris quien activó el segundo y su ampliación". "A ver quién es la tránsfuga aquí, porque yo ni he cambiado gobiernos ni en Xixona ni en la Diputación ni me he beneficiado económicamente, todo lo contrario", añade.

"Es necesario que se sepa que después de 6 meses bloqueado sin poder elegir ni ser elegido, cuando se archivó mi primer expediente, yo denuncié a todo el comité autonómico de Cs por su actuación arbitraria e ilegal en el comité Disciplinario y fue en esos momentos en los que Peris se reúne con Ximo Puig", continúa.

[¿Se repetirá la historia del empresario que devoró a sus hijos políticos en los últimos 25 años de Orihuela?]

"Al PSOE de Toni Francés le digo que mí se me expedienta en Cs por haber dejado el gobierno municipal de Xixona con el PSOE, cuando yo no forcé un cambio de gobierno. Pero no se hace nada con mi compañero Eduardo Ferrer que fue tocado y se ha quedado con el PSOE de la socialista Isabel López. Como tampoco se ha hecho nada con los tránsfugas de Cs de Orihuela que provocaron una moción de censura con ellos y Podemos", expone el diputado provincial.

"A Compromís de Gerard Fullana también tengo que recordarle que junto a Juan Carlos Fayos, exconcejal de Cs, a quién no se acusa de tránsfuga, provocaron una moción de censura contra el PP y cambiaron el Gobierno de Godelleta. Así que ahora no se les puede llenar la boca hablando de transfuguismo", argumenta Gutiérrez.

Sigue los temas que te interesan