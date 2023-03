Javier Gutiérrez: "¿Qué pretenden Peris (Cs) y Puig (PSOE) en la Diputación, una moción de censura?

El diputado provincial de Alicante no adscrito, Javier Gutiérrez. Diputación de Alicante

El diputado provincial -ahora "no adscrito"- por Xixona, Javier Gutiérrez, no tiene dudas de que su expulsión de Ciudadanos (Cs), dada a conocer el pasado lunes, tiene un objetivo: desestabilizar al equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante y atacar a su presidente, Carlos Mazón. Un objetivo "compartido por la portavoz y candidata de Cs a la Generalitat, Mamen Peris, y el presidente autonómico, Ximo Puig".

"¿Para qué quieren que deje mi acta de diputado? Para que entre José Luis Berenguer, afín al candidato a la Alcaldía de Alicante, Adrián Santos, y a su vez peón de Peris después de que éste haya hecho de todo para que le nombrase alcaldable", asegura el diputado de Infraestructuras. "¿Quiere hacer una moción de censura como la que permitieron en Orihuela pactando con Podemos? Ese no es el partido en el que me afilié", añade.

Gutiérrez se niega a hablar de transfuguismo en su caso, de lo que le acusa Peris por no renunciar al acta: "Esa señora sin escrúpulos (por Peris) se atreve a llamarme tránsfuga. Yo no he cambiado. Cs llegó a la política para dar estabilidad a los gobiernos y eso hemos hecho mi compañera Julia Parra y yo durante esta legislatura".

[La Diputación de Alicante mantendrá las competencias a Javier Gutiérrez tras abandonar Ciudadanos]

Para Gutiérrez, la debacle de Cs llegó precisamente cuando renunció a ese objetivo de dar estabilidad a los gobiernos en los que participase, cuando renunció a la gestión. "En Cs cambiamos cuando empezamos a hacer experimentos en Murcia, Madrid o Castilla y León, cuando preferimos montar líos a gestionar para los ciudadanos. Y lo mismo en Orihuela".

El diputado se siente orgulloso de su trabajo hecho en el equipo de Gobierno de Cs-PP de la Diputación de Alicante y afirma que todavía le quedan cosas por hacer. El plan Planifica 2, con 130 millones en inversiones municipales, por ejemplo, que se aprobará en las próximas semanas.

"He dejado mi grupo y mi sueldo, pero no voy a dejar mis competencias. Voy a cobrar por asistencias a plenos y comisiones y a seguir dando estabilidad a la Diputación de Alicante. Mi único miedo ahora es que van a ir a por mi compañera, Julia Parra. Su objetivo es la moción de censura en la Diputación, pero no lo van a conseguir", anuncia.

Además, respecto a los expedientes que le abrieron, afirma que no tienen justificación. El primero lo cerraron porque no tenía sentido que me expedientaran por ponerme en contra de la moción de censura con Podemos en Orihuela porque el resto del partido también lo criticó y por promover pactos con el PP. Yo sólo había hablado del modelo de pacto que queríamos, como hizo Villacís o Marín".

El segundo expediente y su expulsión ha venido por dejar sus competencias en Xixona sin avisar a la dirección del partido. "¡Pero si me tenían bloqueado el teléfono, a quién iba a informar! Ya informaron mis compañeros de Xixona. Pero Peris lo primero que hizo fue nombrar a un nuevo responsable de Régimen Disciplinario, Faustino César Alonso Puig, que ha ido a por mí. Incluso filtrando a la prensa el expediente antes de comunicármelo", explica Gutiérrez.

"Yo dejé mis competencias en Xixona, pero no cambié el gobierno ni lo voy a cambiar en la Diputación; no hice una moción de censura como en Orihuela o cambié de socio Gobierno como en Sant Joan. Sin embargo, en ninguno de los dos casos ha habido expedientes. Porque lo que buscan no es acabar conmigo, sino con Carlos Mazón y el Gobierno de la Diputación", concluye.

Sigue los temas que te interesan