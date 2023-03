El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Alicante también abandona el partido liberal

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, ha anunciado su decisión de "romper" su relación con la formación naranja, que gobierna en coalición con el PP en la institución provincial, al afirmar haber sido objeto de una "persecución personal y política" por parte de la dirección autonómica de Cs.

En mayo del año pasado, desde Madrid le apartaron de la coordinación provincial del partido junto a sus compañeros César Martínez y Chechu Herrero. Posteriormente, le abrieron un expediente por oponerse a la moción de censura de Orihuela, amenaza que se acentuó cuando su cuñada accedió al acta de concejal de El Campello e impidió una moción de censura rompiendo la disciplina de voto.

En un comunicado, Gutiérrez ha asegurado que tanto él como algunos de sus colaboradores más próximos han sido "presas de una persecución personal y política que no solo se llevó por delante nuestros cargos orgánicos, sino que ha pretendido hacer lo mismo con los institucionales".

"Estos ataques de la dirección autonómica perturban y minan los intereses generales de la más importante institución en la Comunitat Valenciana que gobierna Cs", ha manifestado.

Según Gutiérrez, "la llegada de Mamen Peris a la portavocía de Cs en las Cortes ha exacerbado la situación por su más que evidente connivencia con el presidente del gobierno del Botánico", el socialista Ximo Puig.

"Peris ha imprimido un giro radical a los posicionamientos del que fue mi proyecto político, ofreciéndose como muleta para todo al señor Puig, urdiendo una estrategia contra mi persona y señalándome como la cabeza de turco necesaria para desestabilizar la Diputación Provincial de Alicante con el único y evidente objetivo de dañar la imagen del presidente de la misma", Carlos Mazón, que es también presidente del PPCV, ha expuesto.

Ha manifestado que "esta persecución" le "ha puesto en una situación perpetua de privación de derechos", ocasionándole "un daño reputacional gravísimo" a él y "a la institución provincial" que representa.

"Por ello, me veo impelido a tomar la decisión de romper mi relación con la formación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. No obstante, lo cual, cumpliré a rajatabla con el compromiso que adquirí como diputado provincial en adelante, pero ya sin soportar presiones ni indecorosas conductas por quienes no cesan en mi persecución", ha anunciado en relación con mantener su acta.

Ha asegurado que le incoaron "un expediente disciplinario con el que manu militari anulaban cualquier posibilidad de reacción por mi parte a su persecución, privándome de mis derechos durante la supuesta refundación del partido a lo largo de más de seis meses, el máximo que reglamentariamente podían mantener esa situación".

"Me impidieron votar, participar y expresarme en cualquier foro, imposibilitándome ser elegido o elegir a mis representantes. Incluso se me bloqueó el contacto con los dirigentes del partido", ha denunciado.

"Y todo para acabar, como no podía ser de otro modo, archivando el expediente mientras, sin yo ser notificado, se me abría un segundo expediente de forma sibilina y secreta que, para mayor vergüenza del partido, se filtró a los medios de comunicación de la provincia", ha dicho.

Gutiérrez ha insistido en que no ha sido él "quien ha cambiado, sino el partido Ciudadanos", y ha manifestado que "serán los actuales dirigentes de Ciudadanos los que tengan que dar las explicaciones oportunas de dónde han llevado a este proyecto y con qué fines lo han hecho".

"Por último, la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia ha sido la ampliación del segundo expediente que se me abrió en Ciudadanos al que he hecho mención y que se me notificó bien entrado el mes de febrero cuando, lo repito, los medios ya dieron conocimiento de él la primera semana del año", ha añadido.

Según Gutiérrez, "esta ampliación es igual de falsa que los expedientes que la precedieron y la prueba inequívoca es que en ella se me acusa de algo que aconteció muchos días antes de que se me notificara el segundo expediente".

"Al contrario de lo que han hecho otros, yo no voy a cambiar gobiernos con mis actos. Seguiré llevando a cabo mi trabajo, o el que se me asigne, sujeto únicamente a los mismos valores de proporcionar estabilidad y gestión eficiente a la institución con los que llegué para finalizar todo el trabajo que hemos venido desempeñando", ha subrayado.

La portavoz le pide el acta

al diputado provincial, Javier Gutiérrez, "que devuelva el acta, tanto en la propia Diputación de Alicante como en el Ayuntamiento de Xixona, población en la que es concejal". Mamen Peris ha calificado a Gutiérrez como "tránsfuga en caso de no devolver el acta de manera inmediata y persistir en mantenerse como diputado no adscrito".

Peris ha manifestado que va a contactar con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, "para exigir el cese inmediato de las competencias del diputado tránsfuga, así como para evaluar el actual pacto de Gobierno", que recuerda "que es con Ciudadanos".

