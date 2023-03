"No conozco a ningún tránsfuga en la Diputación de Alicante", afirma Carlos Mazón

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que no conoce a "ningún tránsfuga" en la Corporación provincial, sino que lo que conoce es un pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos que "es estable" y que lo va "a seguir siendo", porque los alicantinos se lo "merecen".

Mazón se ha pronunciado así preguntado por los medios de comunicación sobre la petición de Ciudadanos de que no gobierne "con tránsfugas", después de que el diputado provincial de Alicante Javier Gutiérrez se haya dado de baja en la formación naranja y se haya pasado al grupo de los no adscritos. El partido naranja ya ha advertido de que romperá el pacto de gobierno con el PP en el Consistorio Provincial si Carlos Mazón no cesa al diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios antes del lunes, 20 de marzo.

El también presidente del PP de la Comunitat Valenciana ha afirmado que el pacto de gobierno entre PP y Cs en la Diputación de Alicante "está saliendo muy bien", pues se están bajando los impuestos, se habilitan bonos de consumo "cuando otros no lo hacen" y se está ayudando a los autonómos.

Asimismo, Mazón ha reivindicado que desde la Diputación de Alicante se está ayudando a las familias vulnerables, "mucho más que otras entidades como la Generalitat Valenciana, con mucho más presupuesto", y se ha hecho "la inversión más importante de toda la historia de la Diputación" en los pequeños municipios, y que eso es lo que conoce.

Javier Gutiérrez

En otro artículo de EL ESPAÑOL de Alicante ya adelantamos que el diputado provincial -ahora "no adscrito"- por Xixona, Javier Gutiérrez, no tiene dudas de que el hecho de le hayan forzado a dejar Ciudadanos (Cs), dado a conocer el pasado lunes, tiene un objetivo: desestabilizar al equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante y atacar a su presidente, Carlos Mazón. Un objetivo "compartido por la portavoz y candidata de Cs a la Generalitat, Mamen Peris, y el presidente autonómico, Ximo Puig".

"¿Para qué quieren que deje mi acta de diputado? Para que entre José Luis Berenguer, afín al candidato a la Alcaldía de Alicante, Adrián Santos, y a su vez peón de Peris después de que éste haya hecho de todo para que le nombrase alcaldable", asegura el diputado de Infraestructuras. "¿Quiere hacer una moción de censura como la que permitieron en Orihuela pactando con Podemos? Ese no es el partido en el que me afilié", añade.

Gutiérrez se niega a hablar de transfuguismo en su caso, de lo que le acusa Peris por no renunciar al acta: "Esa señora sin escrúpulos (por Peris) se atreve a llamarme tránsfuga. Yo no he cambiado. Cs llegó a la política para dar estabilidad a los gobiernos y eso hemos hecho mi compañera Julia Parra y yo durante esta legislatura".

