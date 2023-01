Las personas que llegan en patera a Alicante cae a la mitad en 2022, pero con más niños, bebés y embarazadas

El número de inmigrantes que ha alcanzado las costas de la Comunitat Valenciana a bordo de pateras ha caído a menos de la mitad durante 2022, con un total de 410 personas, aunque con un mayor porcentaje de menores de edad, según los datos facilitados a EFE por la Cruz Roja.

El pasado año se ha cerrado con 342 hombres rescatados, 16 mujeres y 52 menores (45 de éstos últimos varones y 7 chicas) mientras que en 2021 el número fue de 848 (753 hombres, 26 mujeres y 69 pequeños).

La responsable del dispositivo de Atención Humanitaria a Inmigrantes en Alicante de la institución humanitaria, Marta Marín, ha resaltado que los últimos doce meses han llegado porcentualmente más niños ya que suponen el 12,7 por ciento por el 8,1 de 2021, y ha apuntado que también han crecido los lactantes (se ha pasado a seis) y los de menos de 7 años cuando antes los menores solían ser casi exclusivamente adolescentes de entre 15 a 17 años.

En cuanto al descenso de inmigrantes totales, que han pasado de los referidos 848 a 410, los responsables de la Cruz Roja desconocen las causas puesto que "la inmigración fluctúa mucho" y "es difícil trazar estadísticas" en este ámbito donde influyen factores tan distintos como la situación políticas y socioeconómica de los países de origen y otras coyunturas como la covid-19.

"No sabemos muy bien por qué ha bajado la llegada de personas", ha insistido Marín, quien no obstante ha advertido de que "no hay que relajarse porque igual el año que viene vuelve a aumentar".

El perfil del inmigrante que llega a la Comunitat Valenciana es de procedencia argelina, con algún subsahariano de forma puntual y algún ciudadano de Oriente Próximo, y cada vez se arriesgan más unidades familiares, con entre seis y siete mujeres embarazadas desde los 30 días de gestación a entre 5 y 6 meses, quienes llegan con dolor abdominal y que son atendidas en el hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Alcanzan las costas de la provincia de Alicante o son rescatados en alta mar en un relativo buen estado de salud aunque hay algunos casos de quemaduras leves originadas por la mezcla del salitre y la gasolina de la patera, y algún caso de fractura de huesos al subir a la embarcación en la costa argelina, donde suele haber rocas. Además, dos de los inmigrantes llegaron junto a sillas de rueda por presentar discapacidad de nacimiento.

Las pateras suelen invertir 72 horas en el mar aunque ha habido casos de embarcaciones con motores más potentes que han tardado entre 24 y 48 horas en salvar las dos orillas del Mediterráneo.

Una vez que son rescatados, los inmigrantes reciben una asistencia sociosanitaria en las instalaciones de Cruz Roja situadas en el muelle 25 del puerto de Alicante, donde hay siete módulos con zona de espera, enfermería, una sala de mediación y ludoteca, así como un almacén, duchas, aseos y baños adaptados.

Allí se les recogen los datos personales y sanitarios y se les entrega un dispositivo de alimentación, higiene y vestuario por parte de una plantilla de Cruz Roja compuesta por siete efectivos de personal laboral y 180 voluntarios especialmente formados que ofrecen esta asistencia antes de que las personas sean puestas a disposición de la Policía Nacional.

La mayoría de los inmigrantes que alcanzan la Comunitat Valenciana disponen de una red familiar cercana que les acoge o siguen directamente su tránsito migratorio a Francia, país que cuenta con una comunidad argelina muy potente y a donde viajan por sus propios medios.

El resto hace uso de una red de centros de primera acogida de Cruz Roja y otras ONG mientras que los menores de edad no acompañados son acogidos en centros públicos de la conselleria.

