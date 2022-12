Más de 2.000 personas se reúnen para recibir a los candidatos del PSOE que se proponen ganar

Candidatos y candidatas del PSOE a las alcaldías de grandes ciudades para las elecciones del próximo mes de mayo se han comprometido este sábado en València a ganar esos comicios, para situar a las personas en el centro de las políticas y hacer política útil en favor de la gente.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge el acto de presentación de los candidatos municipales socialistas de las ciudades de más de 50.000 habitantes, que ha reunido a más de 2.000 personas según fuentes del partido, y que ha comenzado con la intervención de varios de esos aspirantes.

La candidata a la alcaldía de València, Sandra Gómez, ha destacado que esta ciudad va a ser "la capital de los ayuntamientos de la gente, de la mayoría", y ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que el PSOE va a ganar las próximas elecciones municipales en España, y las va a ganar en València, "seguro".

"Me habéis dado la fuerza para ganar esta ciudad", ha afirmado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, quien ha instado a confiar en el Gobierno y en el secretario general del PSOE y no sumarse a los postulado de la derecha, porque eso "no suma fuerzas, suma errores", de manera que ha pedido que "nadie se equivoque".

Gómez ha propuesto la creación de un impuesto extraordinario a los fondos buitre, a los grandes tenedores de vivienda, y una tasa extraordinaria a los apartamentos turísticos, así como que València sea "referencia" de una ciudad que ayuda a las familias y se lo pone "muy difícil a los especuladores.

Ha indicado que se presenta porque quiere ser una alcaldesa "tan buena" como Ximo Puig ha sido president de la Generalitat, y ha aseverado que no ofrece València como "el trofeo de ningún partido", sino que propone ganar para la gente real, para que las oportunidades lleguen a todos, para abolir la prostitución y para tener una ciudad "libre, abierta e igualitaria".

Pedro Sánchez presenta a los candidatos socialistas para las elecciones municipales de 2023 Juan Carlos Cárdenas EFE

La candidata socialista a la alcaldía de Madrid y ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que se presenta a estas elecciones para "devolver la política a los madrileños, una ciudad abierta, dinámica, que no confronte con otros territorios y que haga política útil.

Para ello, ha agregado Maroto, presenta un proyecto "renovado, donde la gente esté en el centro de la política", porque a su juicio "eso es el municipalismo, el ciudadano que se dirige al equipo de gobierno y no un gobierno que confronta con otros territorios".

La ministra de Sanidad y candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha destacado que en esta ciudad inició en política y "vuelve todo" y quiere devolver a al gente y a al PSOE un proyecto "inclusivo, solidario, cosmopolita, sostenible y promotor de la salud" y hacer de Las Palmas "una ciudad para la vida, para sentir, y la mejor ciudad para vivir".

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha manifestado que aspira a revalidar el cargo porque quiere que la ciudad sea una referencia de las políticas sociales, de igualdad y en cultura, un ayuntamiento que "ponga a las personas en el epicentro de la política", y que los jóvenes vean en su ciudad una tierra de oportunidades.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado que fue al primera alcaldesa de la democracia y quiere ser ahora la primera mujer que revalide la alcaldía, y ha defendido que cuando gobiernan los socialista "hay un antes y un después, y en ese después quiero que trabajemos juntos".

Por último, el candidato a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que se presenta para "abrir una nueva etapa" en una ciudad que "lo tiene todo, talento, conectividad, clima, entusiasmo y una sociedad dinámica".

"Queremos volver a ser la ciudad que fuimos, que vuelva la mejor Barcelona, y llegará de nuevo con un alcalde socialista", ha destacado Collboni, mientras que la alcaldesa de Vall d'Uixò (Castellón), Tania Baños, ha asegurado que el PSOE está "preparadísimo" para ganar el 28 de mayo.

