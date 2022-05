La Generalitat Valenciana analizará los móviles de altos cargos por si hay riesgo con Pegasus

La Generalitat Valenciana analizará los móviles de los altos cargos del Consell para comprobar si han sido atacados por sistemas como Pegasus si "la situación de riesgo así lo requiere". Eso sí, desde la Conselleria de Hacienda, responsable de este tema, han asegurado este martes a Efe que en estos momentos "el riesgo es bajo" y no hay "nada que indique" que "se tenga que hacer".

Estas fuentes han querido transmitir tranquilidad respecto a este espionaje que ha afectado ya al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, de cuyo móvil se han descargado 2,6 gigas de datos, y que mantiene contacto con el jefe del Consell, Ximo Puig. El Gobierno valenciano "está preparado para cualquier eventualidad", han subrayado, y tiene los medios para realizar esa comprobación si es necesario. Por eso están "monitorizando de forma permanente" la situación por si se incrementa el riesgo.

A pesar de esos contactos, desde estas mismas fuentes puntualizan que "en este momento, no se ha hecho ni se va a realizar a ningún miembro del Gobierno porque la situación de riesgo no lo indica y el Centro Criptológico Nacional tampoco nos ha instado a que lo hagamos". Según afirman, "no hay nada que indique en este momento que se tenga que hacer y si fuese necesario tenemos medios disponibles para hacerlo. Estamos preparados y lo haremos si la situación de riesgo lo requiere".

Las fuentes de la Conselleria de Hacienda explican que, hoy, "no se está haciendo un rastreo generalizado o de oficio porque no consideramos que la situación de riesgo sea ahora mismo más elevada que hace dos semanas". Así se refieren al espionaje destapado por The New Yorker donde se mencionaba el uso de este programa con independistas catalanes.

Prevenidos

Insisten en que "si algún algo cargo o miembro del Consell hubiese detectado alguna situación que requiriera que se analizase su móvil de forma puntual, o quisiera que se le hiciera el rastreo, la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está a su disposición".

Tras recordar que Pegasus "no es nuevo y lleva circulando desde 2019", las fuentes han reconocido que ahora hay que estar más alerta y se estará más atento y haciendo una monitorización permanente por si la situación de riesgo empeora y, en ese caso, "se pondría en conocimiento de todos los miembros del Gobierno".

Las fuentes señalan que los móviles de la Generalitat "están protegidos" y las actualizaciones "son permanentes", aunque indican que este tipo de situaciones por posibles espionajes "son muy difíciles de controlar".

