El PP de Alicante pide al Consell suspender el canon a las cofradías de pescadores por la crisis del sector.

El presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha reclamado este viernes al Consell la supresión temporal del canon que cobra a las cofradías de pescadores ante la crisis que está padeciendo el sector.

Pérez ha pedido que la Administración autonómica actúe como interlocutor con el Gobierno de España para luchar por una compensación en días en el marco del plan plurianual que limita las salidas a la mar ante las pérdidas económicas por el aumento de los carburantes.

Respecto al canon que pagan las cofradías al Consell, ha exigido que repercuta "de una vez por todas en mejoras en las zonas de trabajo y puertos de toda la provincia de Alicante".

"Hay un canon por mantenimiento y éste no repercute en la mejora de los puertos de la Generalitat. El Consell no está cumpliendo con sus obligaciones”, ha recalcado Pérez.

El PP provincial, tras mantener un encuentro en la Vila este jueves con los principales representantes del sector, ha anunciado un paquete de medidas en el que ya trabajan tanto al Grupo Popular en las Cortes como el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Con él se pretende instar tanto al Consell como al Gobierno de España a actuar ante la crisis que sufre el sector pesquero en la provincia, que concentra el 70% de la actividad pesquera de la Comunidad Valenciana. “El Consell de Puig y el Gobierno de Sánchez no pueden prolongar ni un día más la presión fiscal a nuestros sectores productivos”, ha señalado Pérez.

El dirigente provincial ha reclamado también compensar las pérdidas económicas causadas por la subida de los carburantes con más días de trabajo y, por tanto, aumentar el número de salidas para faenar.

“El llamado plan plurianual responde a directrices europeas y limita la actividad del sector, que prácticamente solo trabaja medio año. Esto les está haciendo daño y estamos buscando medidas y acuerdos para paliar la situación. Nuestra propuesta pasa por empezar a compensar en más días de trabajo las pérdidas económicas que están arruinando al sector”, ha explicado Pérez.

El paquete de medidas que el PP elevará a las Corts y al Congreso de los Diputados incluye también una subvención directa del 10 % del precio por litro de gasoil al igual que lo han hecho otros países como Francia.

“La situación de la pesca en la provincia, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad pesquera de la Comunidad, es de abandono. Se les ha limitado su actividad y además es que nadie les escucha", ha dicho Pérez. "Desde el Consell no se reúnen con ellos, no hay interlocución con el Gobierno de España y no hay una dirección general de pesca capaz de gestionar sus demandas”.

En el encuentro con el sector pesquero que se llevó a cabo este jueves por la tarde en la Vila Joiosa acudieron además de Pérez la vicesecretaria de sectorial del PP provincial, Magdalena Martínez; la vicesecretaria de acción social y alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano; el portavoz del PP de la Vila Joiosa, Jaume Lloret y la edil Charo Escrig.

