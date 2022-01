El PP de Alicante critica el "sainete" de Ximo Puig con la tasa turística: "Que la rechace donde toca"

Toni Pérez, ha lamentado este viernes “el sainete de Ximo Puig El presidente del PP en la provincia de Alicante,, ha lamentado este viernes “el sainete de Ximo Puig con la tasa turística , que solo evidencia que es capaz de jugar con sus socios y con el turismo de toda la Comunidad Valenciana”.

Pérez ha tildado de “bochornoso” que el jefe del Consell diga en Fitur ahora que la tasa turística no es una prioridad después de haber firmado con sus socios de Compromís y de Unidas Podemos un acuerdo para presentar una propuesta antes del mes de marzo.

“Desgraciadamente asistimos a un nuevo sainete en el que Ximo Puig y su gobierno han convertido la tasa turística, que no es más que un nuevo impuesto que penaliza la industria turística", ha agregado el popular. "Quiere tapar un compromiso que ya está firmado con sus socios de Podemos y Compromís para ganarse a la industria después dejar al sector abandonado en la pandemia”.

Para el dirigente provincial, “es tan fácil como decir no a la tasa y decir claramente que no hay hoja de ruta para aplicarla”. “Lo que tiene que hacer es afirmar con contundencia que no hay tasa turística ni ahora ni la habrá en un futuro y decirlo en sede parlamentaria”, ha explicado.

"Que diga no donde toca"

Para Pérez, Ximo Puig “solo tiene que decir claramente que no habrá tasa turística en la Comunidad Valenciana". "Y decirlo donde toca como representante institucional, no en Fitur buscando solo un titular para ganarse a la industria turística saltándose públicamente el acuerdo con sus socios y tras haber dicho alto y claro el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que este partido siempre ha estado y estará en contra de más impuestos en la Comunidad Valenciana”, ha añadido.

El presidente provincial del PP ha criticado que Puig esté “jugando a dos bandas” y ha manifestado que al jefe del Consell “ya no puede creerle nadie”.

Por último, Pérez ha añadido que el turismo “ha estado muy tocado, muy dañado, y este sainete que llevan en el Consell con la tasa turística no está contribuyendo en nada a revitalizar la industria en la Comunidad Valenciana”.

En principio el documento para implantar la tasa turística en la Comunidad Valenciana está firmada por representantes de los tres partidos del Botánico, y su intención es completar un documento para su aprobación antes de marzo. A pesar de eso, y tal como informó El Español, nadie se ha puesto aún en contacto con las patronales turísticas para empezar a negociar el contenido del decreto.

