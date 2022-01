PP Alicante: "Sánchez vende humo a una tierra donde hay 45.000 personas esperando una vivienda"

El presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha acusado a Sánchez de "crear falsas expectativas a miles de familias alicantinas con serios problemas para tener un techo bajo el que vivir con sus promesas sobre la futura ley de vivienda" que hoy ha presentado en Alicante y Elche.

Pérez ha señalado que Sánchez "viene a vender humo a una tierra donde sigue aumentando la lista de espera de vivienda pública con más de 45.000 personas y donde los desahucios se han disparado". "Sánchez no puede aterrizar en la provincia para usarla como escaparate de unos anuncios políticos que luego quedan en nada".

Además, Pérez ha recordado que la regeneración del barrio de San Antón de Elche fue aprobada e iniciada por un gobierno popular y se ha ejecutado con el Plan Nacional de Vivienda elaborado en su momento por el gobierno Rajoy.

El dirigente provincial ha afirmado que "la izquierda ha perdido toda credibilidad. Lo vemos con la desastrosa política de vivienda de la Generalitat que cada vez pone más difícil acceder a una vivienda, especialmente a los jóvenes a los que ahora Sánchez pretende engañar creándoles falsas expectativas. Todos sabemos que el bono vivienda presentado hoy es un parche que apenas alcanzará a unos pocos. Todas sus políticas acaban muriendo al poco tiempo".

Toni Pérez ha señalado que "los datos demuestran que se ha producido un abandono real de las políticas de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. Hemos llegado hasta las 1.400 viviendas okupadas del parque público, están por rehabilitar y vacías 900 viviendas, tampoco se han promovido viviendas para alquiler. Además, la vivienda protegida ha pasado de una media de 2.349 viviendas al año durante el gobierno popular a las 141 viviendas al año con el gobierno de Ximo Puig según datos del propio Ministerio de Transportes", ha precisado.

A todo esto hay que añadir las 20.000 familias desahuciadas, ha recordado, solo en la provincia de Alicante desde que Puig es presidente, "estando la Comunitat a la cabeza de desahucios a nivel nacional".

El presidente popular ha recordado el escaso nivel de ejecución de las políticas de vivienda. “En la Generalitat, con Puig, nunca ha pasado del 25%. Quienes se llenan la boca con propuestas luego no son capaces de ejecutarlas. Estamos ante un fracaso absoluto de las políticas del Consell de Puig y ante un desastre social porque en plena crisis social hay muchas familias con serios problemas para contar con un techo bajo el que vivir y, quienes decían que venían a rescatar personas, les han abandonado. No pueden venir ahora a crear falsas expectativas".

