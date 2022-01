José Císcar, exvicepresidente del Consell y expresidente del PP, anuncia en Twitter que deja la política

El exalcalde de Teulada-Moraira, expresidente provincial del PP y exvicepresidente del Consell, ahora diputado autonómico en las Cortes Valencianas, José Císcar, ha anunciado a través de Twitter que abandona la política activa. Atrás deja una brillante carrera en el PP de la Comunidad Valenciana de más de 20 años de trayectoria. La siguiente en la lista es la alicantina Marisa Gayo.

Císcar asegura que afronta 2022 "con el desafío de reemprender aquella aventura que inicié hace muchos años -mi vida en la actividad privada, como abogado- que aparqué para iniciar otra aventura no menos desafiante y exigente -mi carrera como servidor público".

Vuelve así a la abogacía, esta vez a jornada completa, ya que a inicios de esta legislatura pidió la compatibilidad de las Cortes para ejercer como letrado. "Me va bien y me he dado cuenta de que no tengo tiempo para todo, así que he decidido dejar la política", ha comentado a EL ESPAÑOL De Alicante tras su anuncio en las redes.

Su carrera

Císcar se dio a conocer en la política siendo un abogado que lideró la lista Ciudadanos por Moraira, que pretendía autonomía para esa parte del municipio (el litoral) respecto de la cabeza de la localidad, Teulada (interior), en la Marina Alta alicantina. Pero su pujanza hizo que fuese fichado por el PP local llegando a ser el alcalde durante 10 años (1999-2009).

De ahí, fue designado por Francisco Camps delegado del Consell en Alicante, tras el fallecimiento del titular de la plaza José Marín Guerrero. Además, el entonces presidente le aupó a un importante cargo orgánico: vicesecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Císcar se había convertido en la punta de lanza del campismo en la provincia frente a su adversario interno, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.

A parir de entonces fue portavoz del Consell, conseller de Educación y Empleo, conseller de Agricultura, conseller de Presidencia y vicepresidente del Consell con Alberto Fabra. De aquella etapa, uno de sus principales éxitos fue la negociación el Memorándum del Tajo-Segura que por fin convertía en texto legal la vigencia del trasvase con unos caudales mínimos, pactados entre cinco comunidades autónomas.

En 2015 Cs se negó (por su etapa anterior) a que fuera el presidente de la Diputación y delegó esa responsabilidad en César Sánchez, que ejerció el cargo durante 4 años. Él, seguía siendo el presidente provincial del partido y mano derecha de Isabel Bonig, la sucesora de Fabra.

Política de base

"Son 22 años dedicados al servicio público, al interés colectivo, a mi pueblo, a mi comarca, a mi provincia y a mi Comunitat, a España. Son 22 años de sacrificio personal, donde quienes más me quieren, mi familia, han tenido que renunciar a mí para que yo pudiera estar con los demás", asegura.

Y tras los agradecimientos, ha citado al político canadiense Michael Ignatieff: "los políticos son individuos que reúnen en una misma habitación a personas de un mismo territorio que quieren cosas diferentes, para encontrar lo que comparten y pueden hacer juntos".

Císcar afirma que se mantendrá en la política de base "abogando por una sociedad más libre, más justa y más democrática".

