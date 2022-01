La CEV pide reducir más los días de cuarentena por Covid y el alta automática para quienes la pasen.

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha reclamado este viernes el alta laboral automática a los trabajadores contagiados de coronavirus una vez pasada la cuarentena si no se tienen síntomas, así como una reducción de los tiempos de cuarentena.

La CEV ha explicado que ha trasladado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, su preocupación por la grave situación generada por la gestión de las bajas laborales en esta ola de la pandemia y ha reclamado que se acelere la gestión de las altas laborales.

Asimismo, la patronal valenciana ha pedido en un comunicado medidas que eviten que la falta de personal afecte al correcto funcionamiento de la cadena de suministro de productos básicos.

Según la CEV, el incremento de las bajas de trabajadores en las empresas supone "un gran problema administrativo ante las dificultades que estos encuentran para obtener el alta médica, debido a la congestión que sufre la atención primaria".

Así, calcula que uno de cada siete trabajadores que están de baja en este momento podrían reincorporarse de inmediato, pero no lo hacen al no conseguir la autorización médica.

Por ello, la CEV solicita que se facilite el alta laboral automática asociada a todas las bajas por covid una vez superados los siete días que establecidos de cuarentena y en ausencia de síntomas, sin necesidad de acudir a los centros de atención primaria.

También reclama que se reduzcan los periodos de cuarentena a "los mínimos indispensables" para garantizar la correcta gestión de la pandemia en base a la información científica disponible y a la experiencia acumulada durante los últimos dos años de pandemia.

De esta forma, la CEV plantea que se estudie la posibilidad de acortar los plazos o limitar aquellos en que se aplican las cuarentenas, porque la actual reducción de diez a siete días "está resultando insuficiente para garantizar la adecuada cobertura" de las vacantes.

Mutuas "a disposición" del sistema público



La patronal explica que, como ya se hizo con la vacunación de los trabajadores, las empresas ponen a disposición del sistema público de salud sus Mutuas de accidentes de trabajo para colaborar en esta tarea y así contribuir a evitar consultas innecesarias en atención primaria y a descongestionarla.

Asimismo, señala que para garantizar el servicio a la ciudadanía la mayoría de los trabajadores tiene que desempeñar su actividad presencialmente, no pudiendo teletrabajar ni ser sustituidos por otros medios.

Por ello, alerta de que el funcionamiento de las operaciones en sectores como el comercio, hostelería, industria, transporte, producción agrícola o plataformas logísticas pueden verse "seriamente comprometido en los próximos días si no se adoptan medidas urgentes" que permitan que los trabajadores se reincorporen con la máxima agilidad posible.

Finalmente, reivindica que desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por la covid todos los sectores empresariales han dado "un ejemplo de servicio" a los ciudadanos y ha permitido que en los momentos más duros del confinamiento no hubiera problemas de abastecimiento.

