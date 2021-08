Gerard Fullana (Compromís) renunciará a su sueldo en la Diputación al sacarse una plaza de profesor.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, perderá la dedicación exclusiva que cobra de la institución provincial porque se ha sacado una plaza de profesor de Secundaria y tiene que incorporarse este mismo año como funcionario en prácticas a su puesto.

Su caso es idéntico al del diputado del PP Adrián Ballester, quien este martes ha anunciado que dejaba la política precisamente al considerar que no podía simultanear su nuevo trabajo con las funciones que desempeñaba en la institución provincial.

En el caso de Fullana, seguirá compaginando estas prácticas que en principio durarán cinco meses, con sus labores de portavoz en la Diputación de Alicante, donde es el único diputado de Compromís.

Fullana explicó que pedirá la baja del sueldo durante estas prácticas, y que a partir de ahí decidirá si se incorpora por completo a su nuevo trabajo o sigue con sus tareas políticas.

Fullana es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Comunicación en el departamento de Teoría de lenguajes en la UV. En su currículum figura que fue transportista (hasta 1999), redactor de Teledeporte. Convenio UAB (2002), redactor y locutor de la cadena SER (2003) y trabajador Dunnes Store (hasta 2008, Irlanda).

Después pasó a ser responsable de comunicación y promoción de proyectos culturales y educativos de Escola Valenciana (hasta 2012) y redactor de la revista TEA3 (hasta 2015); en esa época ya ejerció de profesor de valenciano.

A nivel político se incorporó como concejal del Ayuntamiento de Xaló (en la legislatura 2011-2015); actualmente es teniente de alcalde en el mismo consistorio y portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, además de su único diputado.

Su proceso para sacar plaza ha sido en paralelo al de Andrés Ballester, del PP, quien este mismo miércoles anunció que renunciaba a todos sus cargos en política al tener que incorporarse durante un año como profesor en prácticas. De hecho, los dos se sacaron también al mismo tiempo el doctorado, aunque en campos distintos.

En su despedida, el diputado popular ha expuesto que "siempre" ha entendido la política "como algo temporal" y que "la renovación, la no duplicidad de cargos públicos y la regeneración política es fundamental; lo mejor es dar ejemplo".



"Durante los años que me he dedicado a la política, lo he hecho siempre desde un punto de vista profesional y atendiendo al interés general de la ciudadanía. Ahora afronto unos nuevos retos profesionales", ha agregado en un comunicado.

