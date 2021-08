Carlos Mazón pide enfocarse "en las listas de espera de vivienda pública, no en las riñas del Consell".

El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha indicado que les preocupa "el aumento de las listas de espera para acceder a la vivienda pública, no las riñas del Consell", en alusión la posible próxima salida del gobierno valenciano del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau.



"No sabemos cómo va a solucionar -Ximo- Puig esta nueva crisis del Consell, con la posible destitución del vicepresidente Martínez Dalmau. Estamos ante un gobierno de la Generalitat que no se llevan entre ellos, ni los socialistas con Compromís, ni los de Podemos entre sí", ha apuntado.



Según Mazón, "ni siquiera se hablan y están todos enfrentados con todos. Pero lo que nos interesa no son sus peleas internas, sino su falta de gestión, y que no hay política de vivienda en la Comunitat", ha indicado en un comunicado.



"No conocemos ninguna medida que esté ayudando a aliviar la lista de espera de acceso a la vivienda pública en la Comunidad Valenciana que tanta gente necesita en estos momentos. No conocemos ninguna medida, mientras ellos se siguen peleando, sin hablarse entre ellos", ha señalado.



"Pero eso a los valencianos no nos interesa nada. Lo que nos preocupa es que llevamos siete años de gobierno de un tripartito nacionalista en la Comunidad que no nos ha dado ninguna buena noticia y que a las listas de espera sanitaria y de los geriátricos, que ya se están colapsando, ahora se añade una nueva modalidad de lista de espera: la lista de espera de acceso a la vivienda pública", ha añadido.

Listas de espera

El presidente popular ha señalado que "siguen sin decir nada al respecto, porque no han hecho nada en todo este tiempo. La lista de espera para acceder a vivienda pública ha aumentado en 20.000 personas en los últimos años, hasta alcanzar los 45.000 actuales".



"La falta de gestión e inversión es clamorosa, ya que en 2020 se dejaron sin ejecutar dos de cada tres euros destinados a emergencia habitacional y la Comunidad lidera este año los desahucios a nivel nacional. No hay política de vivienda en la Comunidad, sin promoción pública, con más presión fiscal para acceder a la vivienda o sin alternativas para los jóvenes", ha concluido.

Balance de legislatura

Por su parte, la Generalitat ha informado que esta legislatura ha adjudicado en régimen de alquiler un total de 1.025 viviendas públicas en toda la región, todas ellas a familias que lo necesitaban según los servicios sociales de Valencia, Alicante o Castellón.



Las viviendas adjudicadas a través de l´Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) están repartidas en las tres provincias de la Comunidad: 531 corresponden a la provincia de Valencia, 349 a la de Alicante y 145 a la de Castellón.



Un total de 94 inmuebles se han asignado a víctimas de violencia de género y 49 a afectados por ejecuciones hipotecarias. Otros 191 pisos se han adjudicado a familias con algún miembro con una diversidad funcional y 497 viviendas a familias con jóvenes o personas mayores.

